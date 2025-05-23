В Азербайджане приступили к реализации телемедицины

Министерство здравоохранения Азербайджана инициировало важный шаг в направлении цифровой трансформации медицины - в стране стартовал процесс внедрения услуг телемедицины.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

"В рамках этой инициативы прошло первое заседание Рабочей группы, специально созданной соответствующим приказом Минздрава. Помимо Министерства здравоохранения, в состав Рабочей группы также входят представители соответствующих государственных структур - Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков, выступая на заседании, отметил, что использование современных информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении - это стратегический приоритет, способствующий повышению качества и доступности медицинских услуг, а также минимизации межрегионального неравномерного распределения медицинского обслуживания.

"Сегодня мы стоим перед задачей не только улучшения качества медицинских услуг, но и устранения дефицита квалифицированных кадров в регионах", - подчеркнул он.

В ходе заседания была представлена информация о пилотном проекте, проведённом Министерством здравоохранения летом 2023-го года. Так, на базе НИИ педиатрии и НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения были организованы онлайн-консультации с применением технологий телемедицины. Результаты проекта подтвердили высокий потенциал и эффективность нового подхода.

Одна из ключевых проблем здравоохранения - концентрация медицинских услуг в столице, что затрудняет доступ к качественной помощи для жителей регионов. Это не только создает дополнительные расходы и увеличивает очереди в больницах, но и способствует распространению инфекционных заболеваний. В этом контексте телемедицина рассматривается как важный инструмент решения этой проблемы.

Участники заседания обсудили приоритетные шаги для масштабного внедрения телемедицины: обновление нормативно-правовой базы, техническая модернизация учреждений здравоохранения, а также повышение цифровой грамотности медицинского персонала.

Кроме того было подчеркнуто значение подготовки законодательного проекта для представления в Кабинет Министров, как основы для системного запуска телемедицинских услуг в Азербайджане", - говорится в информации ведомства.

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