Вашингтон опроверг слухи о сокращении военного контингента в Южной Корее

Пентагон назвал ложными сообщения о снижении численности американского воинского контингента в Южной Корее.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Рёнхап".

Подчеркивается, что США твердо привержены продолжению работы миссии в стране.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что США рассматривают возможность сокращения военного контингента в Южной Корее. Сейчас там размещены около 28,5 тыс. американских солдат.

Ранее мы сообщали, что в США начнут продавать золотые карты для получения ВНЖ.