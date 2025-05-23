https://news.day.az/world/1755033.html Вашингтон опроверг слухи о сокращении военного контингента в Южной Корее Пентагон назвал ложными сообщения о снижении численности американского воинского контингента в Южной Корее. Как передает Day.Az, об этом пишет "Рёнхап". Подчеркивается, что США твердо привержены продолжению работы миссии в стране.
Вашингтон опроверг слухи о сокращении военного контингента в Южной Корее
Пентагон назвал ложными сообщения о снижении численности американского воинского контингента в Южной Корее.
Как передает Day.Az, об этом пишет "Рёнхап".
Подчеркивается, что США твердо привержены продолжению работы миссии в стране.
До этого издание The Wall Street Journal писало, что США рассматривают возможность сокращения военного контингента в Южной Корее. Сейчас там размещены около 28,5 тыс. американских солдат.
Ранее мы сообщали, что в США начнут продавать золотые карты для получения ВНЖ.
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