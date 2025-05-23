В Азербайджане представлен новый электронный модуль

23 мая состоялась презентация электронного модуля, обеспечивающего функциональность отчетности по государственному долгу, в системе управления бюджетными данными министерства финансов Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на минфин.

Было отмечено, что основной целью нового модуля является электронизация отчетности, представляемой в Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджанской Республики группами управления проектами по использованию кредитных средств, исполнительными ведомствами и основными заемщиками в рамках кредитных соглашений, повышение эффективности процесса и автоматизация информационного оборота. С применением этого модуля будет повышена оперативность процессов сбора и обработки отчетов, предотвращены потери времени, обеспечена безопасность данных.

На мероприятии, в котором приняли участие представители 13 государственных структур, было отмечено, что запуск электронного модуля, обеспечивающего функциональность отчетности по государственному долгу, является составной частью последовательных, целенаправленных и институциональных реформ, проводимых министерством финансов в направлении усиления цифрового управления и внедрения инновационных технологий.