В Финляндии вышел из строя энергоблок АЭС

В Финляндии из-за неисправности вышел из строя энергоблок №1 АЭС "Олкилуото". 

Как передает Day.Az, об этом сообщает финский портал Yle.

"Производство электроэнергии было ограничено из-за аварии на турбинной установке. К вечеру место неисправности удалось установить, но завод был полностью остановлен для проведения более детального расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергоблок остановили из-за повреждения трубы конденсатора. 

По информации журналистов, АЭС восстановит работу в полном объеме вечером 24 мая.

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