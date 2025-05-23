https://news.day.az/world/1754965.html В Финляндии вышел из строя энергоблок АЭС В Финляндии из-за неисправности вышел из строя энергоблок №1 АЭС "Олкилуото". Как передает Day.Az, об этом сообщает финский портал Yle. "Производство электроэнергии было ограничено из-за аварии на турбинной установке.
В Финляндии вышел из строя энергоблок АЭС
В Финляндии из-за неисправности вышел из строя энергоблок №1 АЭС "Олкилуото".
Как передает Day.Az, об этом сообщает финский портал Yle.
"Производство электроэнергии было ограничено из-за аварии на турбинной установке. К вечеру место неисправности удалось установить, но завод был полностью остановлен для проведения более детального расследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергоблок остановили из-за повреждения трубы конденсатора.
По информации журналистов, АЭС восстановит работу в полном объеме вечером 24 мая.
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