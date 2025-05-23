https://news.day.az/world/1754931.html США прекращают чеканить одноцентовые монеты США прекращают выпуск одноцентовой монеты (пенни), бывшей в обороте более двух веков, из-за нерентабельности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Минфина страны. Как передает Day.Az, по словам представителя ведомства, правительство сделало последний заказ на заготовки для пенни в мае.
США прекращают чеканить одноцентовые монеты
США прекращают выпуск одноцентовой монеты (пенни), бывшей в обороте более двух веков, из-за нерентабельности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Минфина страны.
Как передает Day.Az, по словам представителя ведомства, правительство сделало последний заказ на заготовки для пенни в мае. Монетный двор США будет чеканить одноцентовые монеты до полного использования оставшихся заготовок.
В заявлении отмечается, что себестоимость одной монеты превышала её номинал. Власти прогнозируют экономию в размере $56 млн после прекращения её выпуска.
Ранее мы сообщали, что США могут запретить университетам принимать иностранных студентов.
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