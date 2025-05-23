США прекращают чеканить одноцентовые монеты

США прекращают выпуск одноцентовой монеты (пенни), бывшей в обороте более двух веков, из-за нерентабельности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Минфина страны.

Как передает Day.Az, по словам представителя ведомства, правительство сделало последний заказ на заготовки для пенни в мае. Монетный двор США будет чеканить одноцентовые монеты до полного использования оставшихся заготовок.

В заявлении отмечается, что себестоимость одной монеты превышала её номинал. Власти прогнозируют экономию в размере $56 млн после прекращения её выпуска.

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