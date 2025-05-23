В Баку временно перекроют движение на двух улицах

С 24 мая в столице Азербайджана начнутся масштабные ремонтные работы сразу на двух важных улицах, в связи с чем водителей ждут временные ограничения движения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, с 08:00 24 мая до 22:00 25 мая частично ограничат движение на улице Абдулвахаба Саламзаде в Ясамальском районе - на участке от проспекта Тбилиси до входа в тоннель. Здесь будут проводиться капитальные работы по восстановлению дорожного полотна.

Кроме того, с 08:00 24 мая до 22:00 27 мая полностью перекроют движение на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе - на отрезке от улицы Рустама Рустамова до улицы Джамшида Нахчивани. Это связано с капитальным ремонтом участка дороги.

Водителей просят быть внимательными на обозначенных участках, строго соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения. Также рекомендуется заранее продумывать маршрут и, по возможности, использовать альтернативные дороги.

Ранее сообщалось, что с раннего утра 24 мая в поселке Баладжары, на улице Амина Гафарли начнутся дорожные ремонтные работы.