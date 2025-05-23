На одной из улиц Баку начнется ремонт

С раннего утра 24 мая в поселке Бинагади, на улице Амина Гафарли в Баладжары, начнутся дорожные ремонтные работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, участок будет временно ограничен для движения.

Водителей просят быть особенно осторожными при проезде по указанной улице, строго соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.

Ранее в Баку пешеход спровоцировал страшную аварию.