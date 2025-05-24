https://news.day.az/unusual/1755191.html Необычный дрифт теплохода засняли на камеру - ВИДЕО В российском Благовещенске, недалеко от границы с Китаем, запечатлели на камеру дрифт теплохода. Как передает Day.Az, необычные кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Необычный дрифт теплохода засняли на камеру - ВИДЕО
В российском Благовещенске, недалеко от границы с Китаем, запечатлели на камеру дрифт теплохода.
Как передает Day.Az, необычные кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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