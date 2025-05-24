Необычный дрифт теплохода засняли на камеру

В российском Благовещенске, недалеко от границы с Китаем, запечатлели на камеру дрифт теплохода.

Как передает Day.Az, необычные кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: