Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в повестку заседания включено 13 нижеприведенных вопросов.

1. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кабинету министров Азербайджанской Республики" (второе чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации о механизме непрерывного мониторинга в рамках программы универсальных проверок в области обеспечения авиационной безопасности";

3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области карантина растений и защиты растений";

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики (2005-2025)";

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 7 ноября 2024 года номер 65-VIIGD "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете"";

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Водный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О мелиорации и ирригации";

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики "О паспортах" и "О государственной службе" (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Законы Азербайджанской Республики "О нотариате" и "Об исполнении" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме" (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О хлопководстве" (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" (первое чтение).