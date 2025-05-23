В Турции арестованы десятки военнослужащих из-за связей с FETÖ

В рядах Вооруженных сил Турции все еще остаются нераскрытые участники организации, и их число превышает количество тех, кто принимал участие в попытке переворота 15 июля 2016 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "TRT Haber", об этом говорится в официальном заявлении прокуратуры Стамбула.

Согласно заявлению, в результате совместной работы прокуратуры и Главного управления по борьбе с терроризмом, проведено 1915 операций по всей Турции, направленных на выявление военных, ранее не привлекавшихся к ответственности за участие в попытке переворота или связи с FETÖ.

Были установлены 28 194 подозреваемых, из которых 25 801 задержан. Из них 8 992 были арестованы, 13 968 отпущены под судебный контроль, 2 841 освобождены без ограничений, а 2 393 объявлены в розыск.

Из общего числа освобожденных 9 533 человек признались в связях с организацией и предоставили ценную информацию о ее структуре. Это составляет 37% от общего числа задержанных, что подчеркивает масштаб вовлечения и эффективность расследований.

На сегодняшний день установлены 63 действующих военнослужащих, продолжавших поддерживать связь с FETÖ по тем же коммуникационным каналам. Среди них 8 человек из ВВС, 13 - из жандармерии, 36 - из сухопутных войск и 6 - из ВМС. По званиям это 4 полковника, 8 подполковников, 12 майоров, 15 капитанов и 24 сержанта и младших офицеров. Все они - действующие сотрудники армии. С 06:00 утра в Стамбуле и еще 35 провинциях были проведены синхронные задержания. На данный момент задержаны 56 из 63 подозреваемых.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Анкаре прошла операция, направленная против организации FETÖ.