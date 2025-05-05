https://news.day.az/world/1750216.html В Турции продолжается борьба с FETÖ - более 30 задержанных В Анкаре прошла новая операция, направленная против организации FETÖ. Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в ходе мероприятия были задержаны 38 человек. Сотрудники Управления полиции Анкары продолжают проводить задержания остальных подозреваемых и передавать их в Генеральную прокуратуру.
В Турции продолжается борьба с FETÖ - более 30 задержанных
В Анкаре прошла новая операция, направленная против организации FETÖ.
Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в ходе мероприятия были задержаны 38 человек.
Сотрудники Управления полиции Анкары продолжают проводить задержания остальных подозреваемых и передавать их в Генеральную прокуратуру.
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