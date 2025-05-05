В Турции продолжается борьба с FETÖ

В Анкаре прошла новая операция, направленная против организации FETÖ.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в ходе мероприятия были задержаны 38 человек.

Сотрудники Управления полиции Анкары продолжают проводить задержания остальных подозреваемых и передавать их в Генеральную прокуратуру.