https://news.day.az/society/1755099.html В Азербайджане ожидаются ливни с грозами - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С 24 мая и до конца дня 25 мая в ряде районов Азербайджана прогнозируются дожди, местами с грозами и градом. Погода будет нестабильной, осадки ожидаются с перерывами. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных районах возможны кратковременные ливни, а также выпадение града.
В Азербайджане ожидаются ливни с грозами - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С 24 мая и до конца дня 25 мая в ряде районов Азербайджана прогнозируются дожди, местами с грозами и градом. Погода будет нестабильной, осадки ожидаются с перерывами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных районах возможны кратковременные ливни, а также выпадение града.
На фоне ожидаемых осадков может повыситься уровень воды в реках. Особенно это касается водоемов, протекающих через территорию Большого и Малого Кавказа - здесь возможно кратковременное возникновение паводков и селевых потоков.
Ранее сообщалось, что завтра воздух в Баку прогреется до 27 градусов.
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