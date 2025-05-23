В Азербайджане ожидаются ливни с грозами

С 24 мая и до конца дня 25 мая в ряде районов Азербайджана прогнозируются дожди, местами с грозами и градом. Погода будет нестабильной, осадки ожидаются с перерывами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных районах возможны кратковременные ливни, а также выпадение града.

На фоне ожидаемых осадков может повыситься уровень воды в реках. Особенно это касается водоемов, протекающих через территорию Большого и Малого Кавказа - здесь возможно кратковременное возникновение паводков и селевых потоков.

Ранее сообщалось, что завтра воздух в Баку прогреется до 27 градусов.