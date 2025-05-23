Бывшая первая леди Южной Кореи под следствием

После импичмента президента Юн Сок Ёля южнокорейская прокуратура активизировала расследование в отношении его супруги, бывшей первой леди Ким Гон Хи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету, долгое время дело буксовало, вызывая критику со стороны оппозиции и гражданского общества, однако теперь политическая конъюнктура резко изменилась.

Обвинения, ранее названные "необоснованными", в том числе и правящей партией, стали предметом пристального внимания следственных органов. Более того, с официальными извинениями за поведение Ким выступила и та самая партия, что еще вчера называла скандал "охотой на ведьм".

В настоящий момент следствие развивается сразу по нескольким направлениям. Центральным фигурантом оказался скандально известный шаман Чон Сон Бэ (известный как "Кончжин-попса"), которому Ким Гон Хи якобы обязана своими связями с влиятельной и богатой сектой "Церковь объединения". Согласно данным прокуратуры, он передал два роскошных женских аксессуара - сумки Chanel - сотруднице президентской администрации Ю Гён Ок, которая, в свою очередь, обменяла их в бутике на другие товары, доплатив по карте. Ю уже запрещен выезд за границу, как и главе "Церкви объединения" Хан Хак Ча.

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