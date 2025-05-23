Тюркские страны выходят из периода напряженности и кризисов победителями

Саммит Организации тюркских государств, прошедший в Будапеште, еще раз продемонстрировал единство тюркских государств перед лицом новых рисков и угроз, которые, к большому сожалению, сегодня существуют для международной стабильности и безопасности. Эти риски и угрозы касаются не только политики, но и экономики. Все, что происходит в рамках ОТГ, все рекомендации, которые вырабатываются, все те решения, которые принимаются, так ли иначе рефлексируют по поводу ситуации в мире и являются консолидированным ответом тюркских государств на происходящее по периметру их границ.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог Ильгар Велизаде.

С другой стороны, отметил он, есть другая логика - логика взаимодействия, основанная на культурном, историческом родстве, есть и политические интересы, обуславливающие это взаимодействие, есть экономические интересы.

"Вот почему на протяжении последних десятилетий эта платформа хорошо зарекомендовала себя на политической авансцене большой Евразии и на сегодня является неотъемлемой частью геополитического ландшафта этого континента.

Конечно, говоря о неформальном саммите, следует отметить, что этот формат, предложенный Азербайджаном, сегодня пользуется особой востребованностью. Страны-участницы договорились встречаться не реже одного раза в год, но как показывает практика, стремительно меняющаяся система международных и региональных отношений требует большей коммуникации. И в этой связи активизация периодичности встреч на самом высоком уровне свидетельствует о том, что есть потребность в тесном сближении и координации подходов по ключевым темам международной и региональной повестки", - сказал Велизаде.

По мнению политолога, сегодня тюркский мир это не только, что называется, вещь в себе, платформа, которая объединяет только тюркские страны и решает проблемы только тюркской географии. Сегодня это солидная международная платформа, которая обращает свои взоры на процессы в непосредственной близости от стран ОТГ и рефлексирует по поводу происходящего в этой географии, в частности, по поводу событий в Афганистане, на Ближнем Востоке. Это говорит о том, что стороны обеспокоены ситуацией в непосредственной близости от их границ и стараются предпринимать меры для снижения напряженности в этих регионах и способствовать решению проблем, отметил наш собеседник.

"В самой тюркской географии, к счастью, таких проблем практически не осталось. После 44-дневной войны и антитеррористической операции 2023 года, а также недавнего решения РПК о самороспуске, очень серьезно изменился геополитический ландшафт всего региона. Тюркские страны выходят из периода напряженности и имевших место кризисов победителями. Внутри тюркской географии нет конфликтов, нет серьезных проблем между странами", - подчеркнул политолог.

Тем не менее, по его словам, страны ОТГ все-таки испытывают на себе негативное влияние международных процессов, войн и экономических неурядиц. И для того, чтобы снизить это негативное влияние, они стараются договариваться, решать проблемы сообща. Например, есть намерение активизировать сотрудничество в направлении увеличения пропускной способности Среднего коридора, расширения экономической кооперации. Это является ответом на процессы, вызванные кризисом цепочек поставок по целому ряду направлений и регионов планеты в результате конфликтов и торговых войн.

"Чтобы избежать негативных последствий для себя, страны ОТГ предпринимают усилия для внутренней кооперации с сопредельными странами и регионами. Коммуникации Север-Юг и Восток-Запад позволяют стимулировать связи между странами тюркской географии и их соседями, создавая новые условия для взаимодействия и сотрудничества. Конечно, обращает на себя внимание и желание стран укреплять совместную безопасность. Так, принято решение о проведении встречи министров обороны, что свидетельствует о желании уделять больше внимания вопросам, связанным с безопасностью. Эти решения не направлены против интересов третьих стран, не исходят из желания тюркских государств создать новый военно-политический блок в регионе. Тюркские страны не рассматривают никого из соседей в качестве своего геополитического противника. Ситуация в мире изменчива, геополитические процессы, к сожалению, часто идут в деструктивном русле, Поэтому в случае возникновения любых рисков и угроз, страны ОТГ хотят быть готовы реагировать", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева