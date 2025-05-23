Масуд Пезешкиан поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и народ Вашей страны с Днем независимости Азербайджанской Республики.

Общая история наших дружественных и соседних народов, неразрывные узы между ними стали ценным вкладом в развитие отношений между нашими странами.

Исламская Республика Иран полна решимости в общих интересах расширять и поднимать отношения на уровень стратегического партнерства, подчеркивая в этом контексте важное значение ускорения реализации совместных проектов в различных сферах, связанных с транспортом, электроэнергией, природным газом, увеличения объемов товарообмена, упрощения контактов между людьми.

Исламская Республика Иран верит в открытие коммуникационных путей с уважением территориальной целостности стран, что может сыграть важную роль в установлении прочного мира и безопасности в регионе.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана - счастья и хороших дней", - говорится в письме.