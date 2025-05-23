Масуд Пезешкиан поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и народ Вашей страны с Днем независимости Азербайджанской Республики.
Общая история наших дружественных и соседних народов, неразрывные узы между ними стали ценным вкладом в развитие отношений между нашими странами.
Исламская Республика Иран полна решимости в общих интересах расширять и поднимать отношения на уровень стратегического партнерства, подчеркивая в этом контексте важное значение ускорения реализации совместных проектов в различных сферах, связанных с транспортом, электроэнергией, природным газом, увеличения объемов товарообмена, упрощения контактов между людьми.
Исламская Республика Иран верит в открытие коммуникационных путей с уважением территориальной целостности стран, что может сыграть важную роль в установлении прочного мира и безопасности в регионе.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана - счастья и хороших дней", - говорится в письме.
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