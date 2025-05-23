В школах Армении продолжают учить сепаратизму - ВИДЕО

В соцсетях выставлен ролик, сделанный в одной из школ Армении во время торжественной линейки по случаю окончания учебного года. Перед школой установлен стенд с картой Армении, которую школьники собирают из пазлов, представляющих отдельные области страны. Дети несут эти пазлы, пританцовывая, а учительница собирает картинку. И все бы ничего, если бы под конец представления не был вынесен пазл в форме прежде оккупированных территорий Азербайджана. Вокруг этого было устроено целое действо. Школьница вынесла этот пазл, трепетно прижимая к себе, подошла к стенду, но не прилепила, а отошла с грустным лицом. К ней подбежали другие школьники и вместе они понесли чужую землю к карте Армении. Но, в конце концов, все-таки не прилепили.

Был разыгран сценарий с "потерей родины предков", которую армянских школьников и сегодня продолжают учить считать своей. Подрастающему поколению внушают, что это армянские земли, которые временно потеряны, но все равно вернутся - надо только постоянно держаться за претензии к соседям и лелеять нездоровые фантазии.

То, что прицеплять азербайджанские земли к карте Республики Армения сценарием не предусматривалось, конечно, позитивный факт. Он не говорит о выздоровлении армянского общества, но свидетельствует о появлении некоторого понимания того, чем все это может закончиться для Армении.