Конференция GSMA M360 Евразия сфокусировалась на инновациях в сфере ИИ и 5G

В этом году мероприятие акцентировало внимание на инклюзивности и развитии, включив в сферу ИИ региональные особенности и языки с недостаточным уровнем цифрового присутствия

Сегодня в Ташкенте впервые проходит конференция GSMA M360 Eurasia, объединившая политиков, лидеров отрасли и инноваторов для обсуждения возможностей цифровой трансформации в Евразии. Выпущенный к мероприятию отчет GSMA Mobile Economy Eurasia за 2025 год отметил, что экономический вклад мобильной связи в экономику Евразии достигнет 270 миллиардов долларов США к 2030 году.

Конференция проводится в партнерстве с Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан и титульным спонсором Beeline Uzbekistan, дочерней компанией VEON. На нем обсуждались рост цифровой экосистемы региона и будущее мобильных технологий.

В рамках M360 Eurasia в демозоне GSMA Foundry был представлен отмеченный наградами проект Kaz-LLM, разработанный казахстанскими исследовательскими институтами и проектом QazCode от VEON при поддержке Барселонского центра суперкомпьютеров и GSMA Foundry. Цель проекта - преодолеть языковой барьер в ИИ для языков с недостаточным уровнем цифрового присутствия. На данный момент Kaz-LLM использует казахский, турецкий, английский и русский языки. Среди других инициатив GSMA Foundry, представленных на M360 Eurasia: партнёрство с IBM, предоставляющее участникам GSMA доступ к Watsonx.ai, а также совместная работа с Европейским космическим агентством по вопросу не наземных сетей связи (Non-Terrestrial Networks).

Генеральный директор GSMA Вивек Бадринатх отметил:

"Связь - это мощный источник экономического роста и инструмент трансформации бизнеса и государственных услуг по всему региону. В прошлом году мобильные технологии и услуги обеспечили 7,7% ВВП Евразии, что эквивалентно 220 миллиардам долларов, и эта цифра вырастет до 270 миллиардов к 2030 году. M360 Eurasia - хорошая платформа для обсуждения того, как ускорить цифровой прогресс региона через сотрудничество, инновации и амбиции. С нетерпением жду предстоящих дискуссий".

На панельной сессии "Партнеры в сфере услуг: стимулируя новый цифровой рост" президент JazzCash Муртаза Али рассказал о том, как цифровые финансовые сервисы могут способствовать инклюзивному экономическому росту во всем мире, отражая миссию VEON - предлагать доступные и значимые цифровые решения. Он отметил, что JazzCash использует широкую физическую и цифровую сеть для предоставления микрозаймов, страховых и инвестиционных продуктов, которые дают миллионам людей новые возможности: только в 2024 году ежедневно выдавалось 143 000 займов и было застраховано 2 миллиона человек. Стратегические партнерства, включая интеграцию с государственными системами и совместимость с Google Wallet, способствуют ускоренному переходу к безналичной экономике. Муртаза призвал финтех-компании и телеком-операторов создавать решения, учитывающие местные реалии и построенные с четкой целью. По состоянию на март 2025 года финтех-платформы VEON - JazzCash, Simply и Beepul - обработали транзакции на сумму более 40,7 миллиарда долларов США в Пакистане, Казахстане и Узбекистане, способствуя масштабному развитию цифровой инклюзии.

Связь, 5G и ИИ как драйверы цифровой трансформации в Евразии

Отчёт Mobile Economy Eurasia 2025 подчеркивает, как мобильные технологии ускоряют цифровую трансформацию и способствуют экономическому росту в регионе. По мере увеличения проникновения смартфонов и мобильного интернета, а также роста внедрения 5G, мобильная экосистема играет ключевую роль в формировании цифрового будущего Евразии.

Ключевые выводы отчёта:

- К 2030 году мобильные технологии и услуги обеспечат экономике Евразии 270 миллиардов долларов, что составляет 8,3% ВВП региона.

- Количество 5G-подключений достигнет к 2030 году 143 миллионов, составив 41% от всех мобильных подключений.

- Уже к 2024 году мобильным интернетом пользовались две трети населения Евразии, что составляет 164 миллиона человек.

- Несмотря на прогресс, сохраняется значительный разрыв в использовании современных технологий: около 80 миллионов человек в Евразии всё ещё не пользуются мобильным интернетом, хотя большинство проживает в зонах с его присутствием.

О GSMA

GSMA - это глобальная организация, объединяющая мобильные экосистемы для изучения, развития и внедрения инноваций, способствующих благоприятной деловой среде и позитивным изменениям в обществе. Наша цель - раскрыть весь потенциал связи, чтобы люди, экономика и общество процветали. Представляя интересы операторов мобильной связи и компаний смежных отраслей, GSMA действует по трём ключевым направлениям: Connectivity for Good (Связь во благо), Industry Services and Solutions (Отраслевые услуги и решения) и Outreach (Взаимодействие с общественностью). Это включает продвижение регуляторных практик, решение актуальных социальных проблем, обеспечение технологической совместимости и проведение крупнейших мировых событий мобильной отрасли - MWC и M360.