https://news.day.az/sport/1755160.html Азербайджан сыграет со Словенией на ЧМ в Баку Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет свой второй матч на групповом этапе чемпионата мира, проходящего в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подопечные Эльшада Гулиева сыграют со сборной Словении в рамках второго тура группы A.
Чемпионат мира по мини-футболу
Азербайджан сыграет со Словенией на ЧМ в Баку
Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет свой второй матч на групповом этапе чемпионата мира, проходящего в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подопечные Эльшада Гулиева сыграют со сборной Словении в рамках второго тура группы A. В первом матче азербайджанцы сыграли в результативную ничью с Бахрейном - 1:1, и теперь нацелены на первую победу на турнире.
Отметим, что в другом матче группы Мавритания обыграла Бахрейн со счетом 2:0.
Чемпионат мира по мини-футболу
Групповой этап
2-й тур, 23 мая
Группа A
20:45 - Словения - Азербайджан
Следующий матч сборная Азербайджана проведет 25 мая против Мавритании.
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