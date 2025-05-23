Азербайджан сыграет со Словенией на ЧМ в Баку

Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет свой второй матч на групповом этапе чемпионата мира, проходящего в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подопечные Эльшада Гулиева сыграют со сборной Словении в рамках второго тура группы A. В первом матче азербайджанцы сыграли в результативную ничью с Бахрейном - 1:1, и теперь нацелены на первую победу на турнире.

Отметим, что в другом матче группы Мавритания обыграла Бахрейн со счетом 2:0.

Чемпионат мира по мини-футболу

Групповой этап

2-й тур, 23 мая

Группа A

20:45 - Словения - Азербайджан

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 25 мая против Мавритании.