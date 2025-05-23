Азербайджан примет саммит Европейского политического сообщества

Саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в Х президент Совета Европейского Союза Антонио Кошта.

"После успешного саммита в Тиране, Европейское политическое сообщество вновь соберется в октябре 2025 года в Копенгагене. EPC превратилось в важный форум общеевропейского политического диалога на уровне лидеров", - отметил Кошта.

Он подчеркнул, что саммит Европейского политического сообщества в 2028 году состоится в Азербайджане.

Отметим, саммиты Европейского политического сообщества пройдут в 2026 году в Армении и Ирландии, в 2027 году - в Швейцарии и Греции, а в 2028 году - в Азербайджане и Латвии.

Ранее, премьер-министр Албании Эди Рама, выступая в ходе первой пленарной сессии в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране заявил об угрозе фундаментальным ценностям Европы.