В ЦБА назвали объем глобальных рынков капитала за последнее десятилетие

За последние десять лет объем глобальных рынков капитала значительно вырос и в настоящее время превышает 300 триллионов долларов США.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Тарлан Расулов, выступая сегодня на Финансово-инвестиционном форуме в Баку.

Он отметил, что если посмотреть на динамику последних 14 лет, то здесь наблюдается значительный рост - примерно на 65 процентов.

"Если рассматривать сегменты рынка, то глобальный рынок акций, на который приходится около трети этого рынка, в настоящее время оценивается примерно в 105-110 триллионов долларов. Здесь динамика роста также соответствует росту рынков капитала в целом.

Другим интересным показателем является соотношение рынков капитала к мировому валовому внутреннему продукту (ВВП). Например, если десять лет назад объём рынков капитала был в 2,3 раза больше глобального ВВП, то сейчас этот показатель составляет примерно 2,9 раза. Этот факт вновь подтверждает растущую роль рынков капитала в мировой экономике.

Обобщая происходящее на рынках капитала, важно отметить, что финансирование через акционерный капитал усиливает устойчивость компаний. Это особенно проявилось во время глобального финансового кризиса и пандемии COVID-19, когда компании смогли привлечь дополнительно 2,1 триллиона долларов, что облегчило доступ к альтернативным источникам финансирования в условиях кризиса.

Ещё одной тенденцией является рост роли корпоративных облигаций как инструмента финансирования. Например, если в 2014 году годовой объём их эмиссии составлял в среднем 1,3 триллиона долларов, то в 2024 году он достиг 2,4 триллиона. Особенно заметным этот рост был в 2020 году, в период пандемии, когда эмиссия достигла пика. Основными причинами этого стали глобальные стимулирующие меры и снижение процентных ставок",- добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Баку проходит Финансово-инвестиционный форум.