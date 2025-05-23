Утверждено соглашение между Азербайджаном и Пакистаном

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области карантина растений и защиты растений".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области карантина растений и защиты растений" был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

Отметим, что Соглашение между Азербайджаном и Пакистаном "О сотрудничестве в области карантина растений и защиты растений" было подписано 24 февраля 2025 года в городе Лахор (Пакистан). Целью соглашения является совместная борьба с болезнями растений и вредителями, предотвращение распространения вредных организмов, а также обеспечение безопасного обращения сельскохозяйственной продукции и продовольственной безопасности.

Документ заключается сроком на 5 лет и автоматически продлевается на последующий пятилетний период, если одна из сторон не выразит намерение прекратить его действие. Любые дополнения или изменения возможны только на основе взаимного согласия и оформляются в виде протокола.

Для Азербайджана данное Соглашение имеет стратегическое значение, поскольку соответствие международным фитосанитарным требованиям является необходимым условием для экспорта сельскохозяйственной продукции. Документ, с одной стороны, облегчает выход отечественной продукции на внешние рынки, а с другой - создаёт эффективный правовой механизм для предотвращения риска проникновения вредных организмов через импортируемые товары. Таким образом, Соглашение является важным нормативным актом, способствующим как защите экономических интересов, так и обеспечению биосанитарной безопасности.

Ранее Милли Меджлис ратифицировал важный меморандум в сфере авиации.