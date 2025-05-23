Сколько абитуриентов собираются поступить в вузы в этом году?

В этом году количество абитуриентов, подавших заявки на поступление в высшие учебные заведения Азербайджана, превысило 130 тысяч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной началу вступительных экзаменов, сообщила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде

По ее словам, по сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось примерно на 12 тысяч.

"Это прежде всего связано с увеличением числа выпускников 2025 года. В текущем году в выпускных экзаменах приняли участие более 116 тысяч школьников", - отметила она.

Кроме того, М. Аббасзаде уточнила, что по сравнению с 2024 годом число поданных заявлений в вузы выросло на 12 138 человек, а количество участников выпускных экзаменов увеличилось на 11 710.

Ранее было раскрыто количество плановых мест, выделенных для поступления в вузы в этом учебном году.