Украина и Россия начали реализацию формата «1000 на 1000»

Первый этап масштабного соглашения между Украиной и Россией об обмене пленными в формате "1000 на 1000" реализован, сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Президента Украины Володимира Зеленского.

Глава государства отметил, что на первом этапе были освобождены 390 украинских заключённых. "Ожидаем, что обмен продолжится в субботу и воскресенье", - добавил он.

Президент выразил благодарность всем, кто работает над возвращением пленных, подчеркнув важность каждого человека: "Имя и данные каждого тщательно проверяются. Мы продолжим дипломатическую деятельность, чтобы делать такие шаги возможными".

Среди освобождённых - 3 женщины и 387 мужчин. Все они пройдут медицинское обследование, физическую и психологическую реабилитацию, получат выплаты за период заключения и будут реинтегрированы в общество.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года встреча делегаций Украины и России, на которой было достигнуто соглашение о взаимном освобождении заключённых в формате "1000 на 1000".