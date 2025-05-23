Минфин Азербайджана возобновляет эмиссию государственных ценных бумаг

Министерство финансов Азербайджана возобновит эмиссию государственных ценных бумаг.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов, выступая сегодня на Финансово-инвестиционном форуме в Баку.

Он напомнил, что с начала года министерство финансов не выходило на рынок облигаций.

"Проведение депозитных аукционов обусловлено, по сути, наличием в бюджете избыточных и свободных средств. Отмечу, что уже через короткое время мы вновь вернемся на рынок и начнем эмиссию государственных ценных бумаг", - сказал А.Мурсагулов.