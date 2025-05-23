https://news.day.az/economy/1755108.html Минфин Азербайджана возобновляет эмиссию государственных ценных бумаг Министерство финансов Азербайджана возобновит эмиссию государственных ценных бумаг. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов, выступая сегодня на Финансово-инвестиционном форуме в Баку.
Минфин Азербайджана возобновляет эмиссию государственных ценных бумаг
Министерство финансов Азербайджана возобновит эмиссию государственных ценных бумаг.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов, выступая сегодня на Финансово-инвестиционном форуме в Баку.
Он напомнил, что с начала года министерство финансов не выходило на рынок облигаций.
"Проведение депозитных аукционов обусловлено, по сути, наличием в бюджете избыточных и свободных средств. Отмечу, что уже через короткое время мы вновь вернемся на рынок и начнем эмиссию государственных ценных бумаг", - сказал А.Мурсагулов.
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