США заявили о возможности уничтожать цели по всей планете за минуты

Соединенные Штаты Америки с помощью системы анализа изображений на базе искусственного интеллекта Maven смогут выявить и уничтожить цель в любой точке планеты за несколько минут. Об этом заявил директор Национального агентства геопространственной разведки Соединенных Штатов вице-адмирал Фрэнк Уитворт, пишет Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Система Maven существенно сократила сроки выполнения наведения <...> Время выполнения разведывательных операций сократилось с нескольких часов до нескольких минут - от обнаружения до поражения цели", - отметил он.

Уитворт уточнил, что Maven теперь доступен всем службам и всем боевым командованиям в США.