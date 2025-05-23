"Радиостанция Судного дня" передала два загадочных сообщения

На частоте таинственной радиостанции УВБ-76, известной как "Радиостанция Судного дня", 22 мая зафиксировали два новых голосовых сообщения.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает работу станции.

Первый сигнал прозвучал в 14:13 (по бакинскому времени) - в эфире передали слово "беззлобие". Второе сообщение с необычным словом "хрюкостяг" было зафиксировано в 15:24. Как и прежде, значение этих слов неизвестно, официальных комментариев по поводу их смысла не поступало.

До этого активность станции наблюдалась 19 мая, перед телефонным разговором между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тогда были переданы слова "блефопуф" и "болтанка".

УВБ-76 вещает с конца 1970-х годов. Радиостанция известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного "жужжания", прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее мы сообщали, что "Радиостанция Судного дня" передала загадочное сообщение.