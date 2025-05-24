В Армении возбуждено уголовное дело в отношении Саргсяна

Очередное уголовное дело в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна передано в суд.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердили в Антикоррупционном комитете РА.

Согласно информации, в феврале 2008 года, занимая пост премьер-министра, Саргсян совместно со своим старшим помощником (по неофициальным данным, это Микаэл Минасян - зять экс-президента) получил взятку в размере 2.9 млн долларов. Взамен, как утверждается, они обязались не чинить препятствий при продаже 100% акций одной из зарегистрированных в Армении компаний иностранному инвестору.

Дело завершено и передано в суд с обвинительным заключением.

Серж Саргсян также является фигурантом двух других уголовных дел. Одно из них касается протекции компании "Флеш", импортирующей нефтепродукты, второе - приватизации земельных участков вблизи военного пантеона "Ераблур" в Ереване.