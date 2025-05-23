Азербайджанский джаз и древние мотивы покоряют Францию

Париж, город огней, любви и... джаза! Именно здесь, в величественном зале Maison de l'Océan, азербайджанский пианист и композитор, наш соотечественник из Франции Этибар Асадли заставил сердца слушателей биться в унисон со своими чарующими мелодиями.

Его выступление на престижном фестивале Jazz à Saint-Germain-des-Prés стало настоящим событием в музыкальной жизни Франции, сообщили Day.Az в Ассоциации диалога Франция-Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

На сцену он вышел не один: вместе с ним - виртуоз-барабанщик Мартин Вангерми и талантливый басист Ранто Ракотомалала. Но именно Этибар Асадли задавал тон вечеру, словно дирижируя не только музыкантами, но и эмоциями зала.

Что делает его музыку особенной? Это не просто джаз. Это азербайджанский этно-джаз, пронизанный ароматами Баку, оттенками мугама и современными импровизациями. Асадли виртуозно переплетает наследие Востока с европейским джазом, создавая новое звучание, которое невозможно спутать ни с чем другим. Кстати, одна из его композиций стала официальным саундтреком фестиваля!

Будучи выпускником джазовой школы Парижа, он не боится ломать границы: в его музыке звучат не только пианино, но и древние азербайджанские мотивы, оживающие в современной интерпретации. Это не просто концерт - это путешествие между мирами, эпохами и культурами.

Лауреат множества международных конкурсов Этибар Асадли - не просто музыкант. Он - посол культуры, который с гордостью представляет Азербайджан на мировой сцене, доказывая, что музыка действительно может объединять континенты.