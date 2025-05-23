В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Дугин пытается прикрыть политическую провокацию.

Day.Az представляет публикацию:

Александр Дугин, в своем типичном духе постимперского обиженного философа, пытается прикрыть политическую провокацию плащом "духовного братства" и "искренних намерений". Дугин разразился публикацией про сроки, к которым недавно в Азербайджане приговорили преступников, которых он, Дугин, даже не упоминает по имени - предпочитает благостное "евразийцы".

Его пост, между тем, - не просто набор сентиментальных слов о "несчастных людях", которые хотели "сблизить Россию и Азербайджан". Это попытка навязать Баку ложное чувство вины за то, что он защищает собственный суверенитет и принимает решения, не оглядываясь на московских идеологов.

Во-первых, слезы о "невинных евразийцах" вызывают сарказм. Если кто-то и нарушает законы или под видом "интеллектуалов" продвигает деструктивные идеологии, вмешивается во внутренние дела других государств, то пусть отвечает по всей строгости закона. И никакая фамилия "Дугин" не дает иммунитета от ответственности.

Во-вторых, упоминание Проханова и встречи с ним - как будто это какой-то божественный акт, который теперь дает право вмешиваться в политику Азербайджана. Кто вообще уполномочивал Дугина и Ко говорить от имени Баку, выдвигать "мирные проекты" по Карабаху, раздавать геополитические советы? Это и есть та самая российская привычка - действовать, как будто бывшие советские республики по-прежнему под Кремлем.

В-третьих, лицемерие в стиле "мы поддерживали территориальную целостность Азербайджана" звучит особенно гнусно, если вспомнить, как отдельные российские силы и круги десятилетиями подпитывали сепаратизм, играли на обе стороны и гоняли в том числе оружие в регион. Теперь, когда Азербайджан демонстрирует независимость - ой, "что-то идет не так".

Наконец, нытье о закрытии Sputnik и РИА в Баку - это уже клиника. Сначала эти "информационные подразделения" годами транслируют контент, мягко говоря, несовместимый с внешней политикой Азербайджана, а потом "не понимают, почему их закрыли". Дугин, как всегда, "не понимает" сути происходящего, потому что живет в своей метафизической псевдоимперии.

Азербайджан - суверенное государство, и если оно принимает меры против внешнего влияния, прикрытого "евразийством", то это не повод для истерик. Это признак зрелости. И пусть лучше Дугин задаст себе другой вопрос: почему даже те, кто когда-то с ним фотографировался, сегодня не хотят иметь ничего общего с "осью Москва-Баку", которую он себе придумал?