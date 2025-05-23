Apple выпустит совершенно новый гаджет

Корпорация Apple представит к концу следующего года свои первые умные очки. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источников, IT-гигант намерен выпустить гаджет осенью 2026 года. Поэтому первые рабочие партии прототипов появятся уже в конце 2025-го. Сотрудник компании на условии анонимности рассказал, что очки окажутся совершенно новым продуктом бренда и будут работать на основе модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Устройство получит форму обычных очков, а не шлема дополненной реальности, как Vision Pro. С помощью смарт-очков можно будет записывать видео и делать фото, созваниваться с друзьями, получать пошаговые инструкции от голосового помощника, воспроизводить музыку и видео. Основой девайса окажется голосовой ассистент Siri, которого должны значительно улучшить перед запуском продукта.

Источник в Apple рассказал, что они будут похожи на умные очки, которые создали Ray-Ban и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), но окажутся "гораздо лучше". Также смарт-девайс будет "ступенькой" к легкой и компактной гарнитуре дополненной реальности, над которой Apple работает уже много лет.