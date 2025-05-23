https://news.day.az/world/1755067.html "Стена" из дождя в Алабаме - ВИДЕО Настоящий "дождевой занавес", напоминающий стену воды, попал на кадры в американском городе Алабама. Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что найден способ охладить Землю с помощью самолетов.
"Стена" из дождя в Алабаме - ВИДЕО
Настоящий "дождевой занавес", напоминающий стену воды, попал на кадры в американском городе Алабама.
Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что найден способ охладить Землю с помощью самолетов.
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