"Стена" из дождя в Алабаме

Настоящий "дождевой занавес", напоминающий стену воды, попал на кадры в американском городе Алабама. 

Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что найден способ охладить Землю с помощью самолетов.