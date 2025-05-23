https://news.day.az/society/1755006.html В Азербайджане вводится новый механизм уведомления обвиняемых по административным проступкам В Азербайджане разрабатываются правила уведомления лиц, в отношении которых ведётся производство по делу об административном правонарушении. Как передает Day.Az, соответствующие положения изложены в новой статье 57-1, предложенной к внесению в Кодекс об административных проступках.
В Азербайджане вводится новый механизм уведомления обвиняемых по административным проступкам
В Азербайджане разрабатываются правила уведомления лиц, в отношении которых ведётся производство по делу об административном правонарушении.
Как передает Day.Az, соответствующие положения изложены в новой статье 57-1, предложенной к внесению в Кодекс об административных проступках. Документ был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Ранее мы сообщали, что Милли Меджлис ратифицировал важный меморандум в сфере авиации.
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