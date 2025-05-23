Названы сроки второго раунда переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в конце мая, однако сроки зависят от готовности Москвы принять Ватикан в качестве посредника.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Европейские чиновники говорят, что ведутся обсуждения роли Ватикана как потенциального хозяина или посредника в переговорах. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России присутствовать", - говорится в сообщении издания.

Ранее мы сообщали о новом возможном месте переговоров между Россией и Украиной.