https://news.day.az/world/1754913.html Названы сроки второго раунда переговоров России и Украины Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в конце мая, однако сроки зависят от готовности Москвы принять Ватикан в качестве посредника. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Названы сроки второго раунда переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в конце мая, однако сроки зависят от готовности Москвы принять Ватикан в качестве посредника.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Европейские чиновники говорят, что ведутся обсуждения роли Ватикана как потенциального хозяина или посредника в переговорах. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России присутствовать", - говорится в сообщении издания.
Ранее мы сообщали о новом возможном месте переговоров между Россией и Украиной.
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