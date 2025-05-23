https://news.day.az/world/1755136.html Самолет, летевший в Россию, подал сигнал бедствия в небе над Грузией Самолет, летевший в Россию, подал сигнал бедствия над Грузией. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Telegram-канал "Shot". Самолет "Русжет", летевший во Внуково, подал сигнал бедствия в небе над Грузией. Сообщается, что самолет выполнял рейс из турецкого города Даламан в Москву.
Самолет, летевший в Россию, подал сигнал бедствия в небе над Грузией
Самолет, летевший в Россию, подал сигнал бедствия над Грузией.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Telegram-канал "Shot".
Самолет "Русжет", летевший во Внуково, подал сигнал бедствия в небе над Грузией.
Сообщается, что самолет выполнял рейс из турецкого города Даламан в Москву. Сегодня утром самолет вылетел из Москвы в Турцию и на обратном пути подал сигнал бедствия.
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