Самолет, летевший в Россию, подал сигнал бедствия в небе над Грузией

Самолет, летевший в Россию, подал сигнал бедствия над Грузией.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Telegram-канал "Shot".

Самолет "Русжет", летевший во Внуково, подал сигнал бедствия в небе над Грузией.

Сообщается, что самолет выполнял рейс из турецкого города Даламан в Москву. Сегодня утром самолет вылетел из Москвы в Турцию и на обратном пути подал сигнал бедствия.