https://news.day.az/world/1755136.html

Самолет, летевший в Россию, подал сигнал бедствия в небе над Грузией

Самолет, летевший в Россию, подал сигнал бедствия над Грузией. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Telegram-канал "Shot". Самолет "Русжет", летевший во Внуково, подал сигнал бедствия в небе над Грузией. Сообщается, что самолет выполнял рейс из турецкого города Даламан в Москву.