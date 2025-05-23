Более двухсот шахматистов из семи стран сыграют в Шеки
Шахматисты из семи стран заявились на международный фестиваль Sheki Open, который пройдет 18-25 июня в Шеки.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, помимо азербайджанских игроков, в нем примут участие представители Индии, России, Узбекистана, Турции, Казахстана и Украины.
Всего на фестиваль зарегистрировались 208 шахматистов. 42 сыграют в турнире А, а 162 - в соревновании В.
Рейтинг-фаворитом турнира А является азербайджанский гроссмейстер Эльтадж Сафарли, вторым в стартовом списке идет другой наш шахматист Ахмед Ахмедзаде, а третьим - Виталий Бернадский (Украина).
Sheki Open является этапом Chess Tour Azerbaijan, инициированного национальной Федерацией шахмат.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре