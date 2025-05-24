Стали известны мотивы напавшей с ножом на вокзале в Гамбурге женщины

Напавшая с ножом на людей на вокзале в Гамбурге 39-летняя женщина была невменяема - возможно, у нее имеются проблемы с психикой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Spiegel.

"По данным следствия, есть основания полагать, что женщина находилась в невменяемом состоянии. Нет свидетельств наличия политических мотивов", - указано в сообщении.

В результате нападения пострадали 18 человек. Отмечается, что женщина не оказала сопротивления при задержании.