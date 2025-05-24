https://news.day.az/world/1755196.html Стали известны мотивы напавшей с ножом на вокзале в Гамбурге женщины Напавшая с ножом на людей на вокзале в Гамбурге 39-летняя женщина была невменяема - возможно, у нее имеются проблемы с психикой. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Spiegel. "По данным следствия, есть основания полагать, что женщина находилась в невменяемом состоянии.
Стали известны мотивы напавшей с ножом на вокзале в Гамбурге женщины
Напавшая с ножом на людей на вокзале в Гамбурге 39-летняя женщина была невменяема - возможно, у нее имеются проблемы с психикой.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Spiegel.
"По данным следствия, есть основания полагать, что женщина находилась в невменяемом состоянии. Нет свидетельств наличия политических мотивов", - указано в сообщении.
В результате нападения пострадали 18 человек. Отмечается, что женщина не оказала сопротивления при задержании.
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