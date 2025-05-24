https://news.day.az/world/1755195.html Период господства США закончился Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об окончании безраздельного военного господства США во всех общих пространствах. Как передает Day.Az, об этом он сказал перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе. По словам Вэнса, после Холодной войны США сохраняли доминирование в воздухе, на море и в космосе.
Период господства США закончился
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об окончании безраздельного военного господства США во всех общих пространствах.
Как передает Day.Az, об этом он сказал перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе.
По словам Вэнса, после Холодной войны США сохраняли доминирование в воздухе, на море и в космосе.
"Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами со стороны Китая, России и других государств, решительно настроенных превзойти нас в каждой из этих областей", - заявил он.
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