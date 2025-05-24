Период господства США закончился

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об окончании безраздельного военного господства США во всех общих пространствах.

Как передает Day.Az, об этом он сказал перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе.

По словам Вэнса, после Холодной войны США сохраняли доминирование в воздухе, на море и в космосе.

"Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами со стороны Китая, России и других государств, решительно настроенных превзойти нас в каждой из этих областей", - заявил он.