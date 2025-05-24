https://news.day.az/world/1755192.html Растет число пострадавших в нападении в Германии Число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном железнодорожном вокзале в немецком городе Гамбург достигло 17 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Der Spiegel.
Растет число пострадавших в нападении в Германии
Число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном железнодорожном вокзале в немецком городе Гамбург достигло 17 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Der Spiegel.
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