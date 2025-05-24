https://news.day.az/world/1755193.html Трамп хочет призвать Европу увеличить расходы на оборону Президент США Дональд Трамп намерен призвать Европу увеличить расходы на оборону на предстоящем саммите НАТО в Гааге. Как передает Day.Az, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. "Трамп очень четко дал понять, что нашим европейским и канадским союзникам сейчас необходимо уравняться с Соединенными Штатами.
Трамп хочет призвать Европу увеличить расходы на оборону
Президент США Дональд Трамп намерен призвать Европу увеличить расходы на оборону на предстоящем саммите НАТО в Гааге.
Как передает Day.Az, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
"Трамп очень четко дал понять, что нашим европейским и канадским союзникам сейчас необходимо уравняться с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что это уравняется и что Европа резко увеличит свои расходы на оборону", - поделился Уитэкер.
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