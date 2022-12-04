Азербайджан в любой момент может взять под совместный контроль Лачинскую дорогу

Автор: Лейла Таривердиева

Командующий временно дислоцированным в Азербайджане российским миротворческим контингентом генерал-майор Андрей Волков, наконец, подал голос. "Мы уважаем азербайджанские топонимы", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос об искажении топонимов в сообщениях Минобороны России. Как утверждает Волков, миротворцы используют только представленные азербайджанской стороной названия, а за МО своей страны он не отвечает.

С одной стороны, это позитивный момент, с другой стороны, непонятно, почему господин Волков не подал голоса раньше. Минобороны Азербайджана уже которую неделю упорно добивается справедливости, а руководство РМК молчит. И если бы не добравшиеся до Волкова журналисты, молчало бы и дальше, хотя, как видим, имело возможность оправдаться. Почему?

В последнее время, судя по средствам массовой информации и соцсетям, многие в Армении, России и даже в самом Азербайджане пытаются в разных вариантах интерпретировать открытую критику Баку в адрес российского миротворческого контингента. Кому-то это кажется свидетельством западного влияния, кто-то считает, что Азербайджан пользуется тем, что Россия увязла в украинской кампании и ослабела. Третьи видят в этом противовес Армении, которая перешла от критики к ярой защите РМК. И только немногие смотрят на вопрос объективно и понимают, что причина только одна: у Азербайджана просто закончился лимит терпения.

Пойдем по пунктам. Первый - Азербайджан не находится под чьим-то влиянием и никогда не действует по указке, будь то с Запада или с Востока, а попытки давления дают обратный результат. Это знают и западные, и российские партнеры. Второй - Азербайджан никогда не ударяет в спину. Даже Армения всегда получала и получает только по лицу. Согласитесь, Баку очень долго старался разрулить проблемы с РМК, не вынося сора из избы, чтобы это не выглядело как желание воспользоваться ослаблением Москвы. Как-никак, мы дружественные страны, партнеры и союзники. В условии острых проблем, в которые Россия ввергла себя сама, пользоваться ее слабостью было бы некрасиво. Так считали в Баку. И третий пункт - откровенные попытки надавить на азербайджанскую сторону с целью продвигать тему бессрочного "мандата" РМК на суверенной территории нашего государства. Слово мандат занесено в кавычки, потому что российские миротворцы не имеют такового. Их пребывание здесь основано только на разрешении азербайджанской стороны. И только Азербайджан будет решать, сколько еще РМК повезет находиться на его территории. Никак не Ереван.

Спекуляции вокруг срока миротворческой миссии стали последней каплей, и недовольство официального Баку поведением российского миротворческого контингента перестало скрываться за политкорректными словесными конструкциями. Обратим внимание, сколько за последнюю неделю обращений Минобороны Азербайджана было адресовано МО России и руководству РМК. Очень корректных, но с каждым разом все более настойчивых и жестких. На днях перечень правильных топонимов был отправлен министерству обороны Российской Федерации. Кому-то этот настойчивый ликбез для россиян кажется смешным? Армянские и российские пользователи соцсетей держатся за животики. А ведь на самом деле это очень серьезный меседж, и хотелось бы надеяться, что в отличие от любителей соцсетей, в российской власти это понимают.

Наступает момент, когда чаша терпения переполняется. Так же она переполнилась и у Азербайджана. Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Почему только сейчас? Первый год мы считали, что миротворцы только раскачиваются, мы притираемся друг к другу и так далее. Надо сказать, что в первый послевоенный год обстановка была достаточно спокойной, шли переговоры, были позитивные результаты. После начала войны в Украине же Азербайджан не педалировал тему, чтобы это не выглядело как удар в спину ослабевшей России. Кроме того, российская сторона клятвенно заверяла, что вот-вот выполнит свои обязательства по 4-му пункту Трехстороннего заявления и выдворит армянские вооруженные формирования. Мы помним, как сначала просили подождать до июня, затем перебросили решение вопроса на сентябрь, а потом совсем забыли об этом, и ситуация стала развиваться совсем в ином русле.

Если бы наше молчание и понимание давало бы положительные результаты, мы бы и дальше молчали. Если бы мы видели, что наше молчание способствует тому, что пункты Трехстороннего заявления, хоть и медленно, но уверенно идут к реализации, мы бы продолжали проявлять терпение. Но в последние месяцы мы явно видим, что источник угрозы на территории Азербайджана разрастается, и знаем причину этого разрастания. Поэтому мы больше молчать не можем.

Обратите внимание, в Сочи Пашинян заговорил о продлении срока пребывания в Азербайджане российских миротворцев. А ведь еще даже половины срока не прошло. Будем называть вещи своими именами - это была идея не Пашиняна. Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года срок пребывания миротворцев определен в пять лет. И точка.

У азербайджанской стороны есть все возможности и опыт для того, чтобы решить задачи, связанные с безопасностью армянского населения Карабахского региона и его интеграцией в азербайджанское общество. Достаточно сказать, что десятки тысяч армян продолжали жить в разных частях Азербайджана все годы оккупации. Для нас нет понятия национальности, есть понятие гражданин Азербайджанской Республики. Если бы 4-й пункт был выполнен Россией и Арменией, если бы выбор был за простыми армянами, контакты уже наладились бы, народная дипломатия уже дала бы ростки. Но как раз российские миротворцы, к сожалению, чинят препятствия этим контактам, мешают общению местных жителей азербайджанской и армянской национальности и интеграции. Простые армяне находятся под давлением террористов, процветающих в зоне ответственности РМК при попустительстве миротворцев. Эти банды держат людей под прессом. И мы вправе проявлять беспокойство за судьбу простых армян, которых считаем гражданами Азербайджана.

Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть, что происходит и для чего предпринимается тот или иной шаг. Образно говоря, российская сторона выступает в роли плохого шахматиста, чьи ходы заранее известны. И вопрос продления срока пребывания миротворцев, и "командировка" Варданяна, и эскалация - это ходы, которые, в принципе, мы предвидели. Азербайджан с большим терпением, исходя из дружеского расположения к России, старался, что называется, не выносить сора из избы. Но так долго продолжаться не могло. Если оценивать ситуацию за прошедшие два года, невольно напрашивается вывод: российские миротворцы находятся на территории Азербайджана не для защиты простых граждан армянской национальности, а для защиты террористов, которые не разоружены и которых, по всей видимости, российская сторона разоружать не намерена. Мы сами разоружили бы эти банды и разрушили армянскую военную инфраструктуру в зоне временной ответственности РМК очень быстро. И армянское население очень хорошо и спокойно себя чувствовало бы.

Азербайджан способен сам решить все проблемы точечными ударами, не задевая посты российских миротворцев и не нанося вреда мирному населению, разгромить все посты незаконных армянских группировок, уничтожить самих террористов, если те не захотят сдаться, все их базы и технику. Вокруг этой зоны находятся азербайджанские подразделения, и нам известно все о численности вооруженных формирований и их вооружении. Все это - легитимные военные цели для Азербайджанской армии. Согласно международному праву и учитывая невыполненные РМК обязательства по 4-му пункту, мы имеем полное право провести "ювелирную" антитеррористическую операцию. И помочь тем самым русским выполнить этот 4-й пункт. Как мы сами выполнили четыре резолюции ООН, так же мы можем выполнить и эту задачу. Причем, тут российская сторона останется белой и пушистой в глазах общественности Армении, потому что не она будет разоружать и уничтожать армянских террористов, а мы. Азербайджан нейтрализует источник угрозы, не нанеся никакого вреда мирным жителям и миротворцам. Если же РМК будет мешать нам проводить операцию по разоружению террористов, то будут сделаны соответствующие выводы. И тогда появятся закономерные вопросы уже к руководству России.

У Азербайджанской армии большие возможности, она провела успешную спецоперацию "Возмездие" в лачинском направлении, она решила проблемы на границе в кяльбаджарском направлении. Тем более для нас не составит проблем взять под совместный контроль Лачинскую дорогу. Президент Азербайджана называет "коридор" дорогой, и я буду следовать его примеру. Кстати, ошибка - говорить, что "Азербайджан закрывает Лачинский коридор". Он не закрывает эту дорогу, а возьмет ее под совместный контроль с РМК, чтобы на азербайджанскую территорию не проходила военная техника, предназначенная для террористов, и группы, которые будут вести здесь подрывную деятельность среди проживающего в нашей стране населения армянской национальности. Желание азербайджанской стороны взять под контроль Лачинскую дорогу полностью обосновано с правовой точки зрения и связано с реальной необходимостью. Сделав это, мы дадим миротворцам время на выполнение их обязательств по 4-му пункту Трехстороннего заявления. А дальнейшее будет зависеть от того, как эти обязательства будут выполнены.

Есть много чего, что мы можем предъявить. Обнаружение недавно в Лачине армянские мины 2021 года выпуска это вопрос и к армянам, и в не меньшей мере к миротворцам, потому что провезены они были по Лачинской дороге. К сожалению, РМК и Минобороны РФ не посчитали нужным поднять этот вопрос. Генерал Волков говорит, что РМК не отвечает за свое МО, но, на мой взгляд, миротворцы так же не заинтересованы в правде, как и армяне. Потому что она лишний раз докажет, что Лачинская дорога используется не в гуманитарных целях. Год выпуска мин говорит о том, что минирование происходило не до войны, а уже после нее, когда в регионе временно разместился российский миротворческий контингент.

Я считаю, что большая вина за сегодняшнюю ситуацию лежит не на армянах, а на миротворцах. За территорию, заминированную в зоне их ответственности, несли ответственность именно они и спрос должен быть с них. У РМК есть достаточно средств наблюдений, которые помогли бы пресечь такое преступление. Установка 350 мин это дело не одного часа, чтобы остаться незамеченными.

Армянские же "опровержения" не выдерживают никакой критики. Давайте разберемся. Откуда у азербайджанских военных могут появиться армянские мины 2021 года выпуска? При любом раскладе, даже если допустить, что мины были закопаны на границе, установлены они были армянами на азербайджанской территории в этом году. Армянские оправдания - это полная чушь. Как гласит азербайджанская пословица: кто бы что не говорил, у того, кто слушает, должен быть свой ум.

Еще раз повторю - армянские мины, заложенные армянами перед уходом из Лачина и Забуха, были доставлены туда по Лачинской дороге. Далее, недавно СГБ Азербайджана получила информацию о том, что по Лачинской дороге в зону ответственности РМК проследовала военная техника. По ней в Карабах регулярно проезжают иностранные эмиссары. Возьмем, например, последний факт - пропуск миротворцами в Азербайджан группы из 14 граждан Ирана, в составе которой, согласно имеющейся информации, в Ханкенди прибыли представители иранских спецслужб, специалисты по подготовке террористов и диверсантов. Кроме того, во время недавнего митинга в Ханкенди проехали из Армении военные группы в гражданском, переодевшиеся затем в военную форму. Или же вспомним террориста, бросившего гранату в сторону азербайджанского поста вблизи Дашалты. Он въехал из Армении и после теракта был возвращен туда же, причем, миротворцами.

Одним словом, много чего можно вспомнить.

Российская сторона не должна забывать - договоренностью с азербайджанской стороной определено, что Лачинская дорога используется только в гуманитарных целях. А военная техника может провозиться только с разрешения азербайджанской стороны и только в целях обеспечения самого РМК. Все, что происходит сегодня на линии соприкосновения с российскими миротворцами, показывает, что численность личного состава армянских незаконных вооруженных формирований значительно возросла, в том числе подразделений ВС Армении. Это является источником угрозы для азербайджанских населенных пунктов, расположенных вблизи зоны, временно контролируемой россиянами. То есть гражданское население, работающие на этих территориях строители находятся под угрозой огня с территорий, где временно размещен РМК.

В данном случае я опять же не говорю об армянской угрозе. Всем понятно, что если российские миротворцы не создадут для этого условия, ни одного выстрела со стороны армянских формирований в нашу сторону сделано не будет.