Армения как подсолнух за солнцем

Кто бы не пришел к власти в Армении, эта страна никогда не будет самостоятельной. Она останется под влиянием внешних игроков - Франции, США, России. К сожалению, приходится говорить, что российская сторона недостаточно искренна с нами. Все это дает Пашиняну почву для манипуляций и без того непростой ситуацией в регионе. Он как подсолнух за солнцем, поворачивается то к России, то к Западу. Эта позиция армянского премьера и его отношение к документам, под которыми стоит его собственная подпись - все это не ново и не удивительно.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Недавно Президент Ильхам Алиев на встрече с представителем Евросоюза как раз говорил о непостоянстве и неискренности армянской стороны, о том, что слова Еревана противоречат его действиям или планам. Между нашими странами все еще нет границ, нет окончательного мира, и единственно, что стабильно - это слово азербайджанской стороны. Как говорит Верховный главнокомандующий, слово Баку так же надежно, как и его подпись. Как сторона, верная своему слову и своей подписи, мы не заинтересованы ни в нарушении режима прекращения огня, ни в напряженности. Мы выполняем свои обязательства по Трехстороннему заявлению, мы восстанавливаем освобожденные земли, реализуем крупные проекты, выводим транспортно-логистические пути к западным границам для подключения к Зангезурскому коридору. То есть мы заняты созидательным трудом и не заинтересованы в напряженности.

В последнее время официальные лица Армении, в первую очередь, Пашинян делают громкие заявления и оперируют какими-то фантастическими цифрами. Откуда они их берут? Видимо, из собственных фантазий. В Агдаме, как известно, действует российско-турецкий мониторинговый центр. В центре проводится мониторинг, целью которого являются нарушения режима прекращения огня. Для этого у этой структуры имеются все необходимые технические средства, дроны, контролирующие территорию. Если где-то стреляют, факт фиксируется, подвергается проверке и анализу. Однако никаких сообщений об обстрелах с азербайджанской стороны и тем более ранении нашими солдатами каких-то армянских трактористов и прочих тружеников села в отчетах мониторинговой группы нет.

Повторю - для нас нет никакого смысла нарушать условия прекращения огня, так как карабахский конфликт разрешен и война окончена. О чем неоднократно говорил Президент Ильхам Алиев. Но для Пашиняна конфликт, видимо, все еще продолжается. Заявления, которые он делает, призваны выставить его в лучшем свете перед реваншистами, а также прикрыть его нечестность и грязные намерения. Так как реваншисты - это выходцы из Карабаха, сказанное Пашиняном дает им основания раздувать то, чего на самом деле нет.

Никто, кроме Азербайджана, не задается вопрос: а когда будет выполнен четвертый пункт Трехстороннего заявления, касающийся вывода из зоны временной ответственности РМК армянских вооруженных формирований. Не интересует ответ на него и миротворцев. Есть информация, что когда в Ханкенди на митинг завозили из Армении демонстрантов, вместе с ними под шумок въехало немалое количество боевиков, которые после митинга переоделись в военную форму и пошли в подготовленные для них окопы.

Пашиняновская политика, можно сказать, одинаково бездарная и внутри, и за пределами Армении. Во внешней политике он старается затянуть мирный процесс, подписание мирного договора, делимитацию границ. Представьте, насколько этот человек бесчестен и бессовестен, если не уважает свою собственную подпись и свое слово. Условия может ставить только победившая сторона, то есть Азербайджан, однако он не выдвигает никаких условий, ущемляющих интересы армянского государства. Наши условия просты и полностью отвечают международным нормам. Мы хотим признания нашей территориальной целостности, делимитации границ, исключения из риторики вопросов, ущемляющих суверенитет Азербайджана, чтобы была устранена враждебность и две страны продолжили жить как соседи, залечивая раны, нанесенные тридцатилетним конфликтом.

Баку четко и не раз давал понять всем, кто не заинтересован в мире и подталкивает Армению к очередной катастрофе и эскалации обстановки: если кто-то в Ереване или в поддерживающих армян странах считает, что Азербайджан до бесконечности будет терпеть эти наглые вылазки и реваншисты чего-то достигнут, им предстоит столкнуться с железным кулаком, который с каждым годом становится только крепче. Этот месседж, прозвучавший в День Победы из Шуши, услышали все. Президент дал понять, что Азербайджан готов к мирному соседству с Арменией, но не в ущерб своим интересам. А армяне Карабаха - это граждане Азербайджана. Обратите внимание - первое лицо страны-победительницы демонстрирует беспрецедентную добрую волю, обращаясь к населению, проживающему на азербайджанских землях и до сих пор не признающему юрисдикцию Азербайджана.

Если сегодня уйдут миротворцы и армянское население согласится перейти в гражданство Азербайджана, тамошние армяне будут жить гораздо спокойнее и защищеннее, чем сейчас, когда их вроде как защищает миротворческий контингент России. К сожалению, и в Армении, и за ее пределами достаточно сил, не желающих стабилизации. С прибытием в Ханкенди Рубена Варданяна мы видим, как активизировались вылазки армянских незаконных формирований, как вдохновились силы, стремящиеся к дестабилизации. Думаю, это очевидно и для самих карабахских армян.

Российские миротворцы, если бы захотели, могли бы и разоружить армянские банды и создать условия для мирного сосуществования двух общин и налаживания "народной дипломатии". Армяне поняли бы, что будут жить в единой стране и пользоваться теми же правами, что представители всех других народов Азербайджана. Манипулирование Ереваном судьбой армян Азербайджана, неискреннее отношение к своим обязательствам и стране пребывания российского миротворческого контингента только усугубляют положение армянских жителей Карабахского региона. Азербайджанская сторона, естественно, отвечает на провокации, подавляет точки обстрела, откуда ведется огонь. Это нормальная реакция, совершенно адекватный ответ наших военных, которые должны защищать безопасность населенных пунктов, находящихся вблизи зоны временной ответственности РМК.

Во всем, что происходит - и дестабилизирующие факторы в зоне РМК, и провокационные заявления официальных лиц Армении - все это говорит о том, что две из трех подписавших Трехстороннее заявление сторон не заинтересованы в нормализации и интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество.

Несмотря на все, что произошло, несмотря на то, что мы были вынуждены силой оружия освободить свои земли, азербайджанская общественность, наш народ относится с пониманием ко всем шагам руководства страны. Народ поддерживает позицию Президента, согласно которой все жители Азербайджана, в том числе армяне, желающие жить по законам страны, будут защищены этими законами.

Азербайджан протянул руку мира, теперь слово за армянской стороной. Если Армения проявит добрую волю и разумный подход, от этого армянский народ только выиграет. И, в первую очередь, жители Азербайджана армянской национальности.

Лейла Таривердиева