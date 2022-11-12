Пашинян хочет впрячь Москву в "армянскую телегу"

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну показалось мало того, что он наговорил 10 ноября на заседании правительства. В последовавшем за этим интервью местному телевидению он продолжил развивать тему, и даже углубился в некоторые моменты, за которые уже был осмеян. Он заявил, что " готов подписать документ об автоматическом продлении миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе, что решение миротворцев остаться, несмотря на протесты Баку, будет "легитимным", потому что размещение РМК санкционировано Советом Федерации России, пообещал найти "в случае отказа России международные механизмы" и так далее.

Подчеркнем - речь идет о международно признанных территориях суверенного государства Азербайджан.

"В сущности, слова Никола Пашиняна выражают его готовность полностью передать судьбу карабахских армян России и снять с себя бремя решений и ответственности по данному вопросу", - считает азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков. Пашинян, отметил он в комментарии Day.Az, давно носится с этой идеей и полагает себя очень хитрым и умным, так как при любом исходе остается в выигрыше. Если Россия взвалит на себя все бремя карабахских армян, то ответственность за любой негативный исход с Пашиняна снимается. Позитивный же исход он поставит себе в заслугу, мол, как хитро он "запряг" русских в армянскую телегу.

"Если откажутся русские "таскать каштаны" для армян, можно будет нейтрализовать пророссийскую оппозицию и с полным основанием и при общественной поддержке совершить давно вынашиваемую Пашиняном смену покровителя Армении с Москвы на Брюссель и Вашингтон.

По этому поводу грубо, оскорбительно, но точно высказал правду одиозный российский пропагандист Леонтьев на ютуб-канале "Комсомольской Правды". Не буду повторять употребленные им выражения. Леонтьев был в подпитии, когда говорил это, и потом он извинился за сказанное. Но, как говорится в русской пословице, "что у пьяного на языке, то у умного в голове"", - сказал Мусабеков.

Что касается фантазий Пашиняна относительно российских миротворцев, то, по словам политолога, решение о сроках и мандате пребывания РМК в Карабахе будет принимать Баку, а не Ереван. А решение Совета Федерации, обращение в Совбез ООН Пашинян приплел по причине своей очевидной некомпетентности в международном праве, подчеркнул наш собеседник.

"Азербайджанские власти угнетать карабахских армян не намерены. Тем достаточно выразить свою лояльность Азербайджанской Республике, подтвердить свое гражданство. Опасаются такого хода событий преступники, чьи руки по локоть в крови азербайджанцев, те, кто организовывали геноцид в Ходжалы, разграбили и разрушили азербайджанские города и села, отдавали приказ и осуществляли бомбардировку Гянджи, Мингячевира, Барды, Агджебеди, Тертера. Этим грозит суд, если они не покаются за свершенные преступления и не обратятся за помилованием к Президенту Азербайджана или не будут прощены по амнистии Милли Меджлисом в знак примирения и прекращения вражды", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева