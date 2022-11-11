Неуклюжая попытка Пашиняна ответить Баку не удалась

Автор: Лейла Таривердиева

То, что заявления, сделанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше на мероприятии по случаю Дня Победы, вызовут истерику и шум в Армении, никто не сомневался.

Но даже нас, чего только не слышавших с армянской стороны, удивили некоторые "контраргументы" премьера Никола Пашиняна, озвученные им сегодня в правительстве. Армянский премьер, вообще, очень изобретательный товарищ, только изобретения его хороши для страниц оппозиционный прессы, где можно все, лишь бы быть против, но никак не на уровне главы целой страны.

Все наверняка помнят довоенное смешное до глупости предложение Пашиняна сделать решение карабахского вопроса удовлетворяющим одновременно "армянский, азербайджанский и карабахский народ". Решив, что придумал нечто невероятное и уникальное, он повторял эту безумную формулу раз за разом, произнес ее даже с трибуны ООН, считая, что выглядит миротворцем, заботящимся и об интересах азербайджанцев.

После 44-дневной войны тоже звучало много разных глупостей. Но сегодня Никол превзошел себя.

Оказывается, еще на встрече в Сочи Пашинян выдвинул предложение о "создании демилитаризованной зоны вокруг Карабаха с международными гарантиями". Но это еще не все. В демилитаризованную зону он предлагает превратить и государственную границу. Более того, на днях армянская сторона, оказывается, представила Баку обновленный вариант этого неадекватного предложения. Можно только догадываться, чем Ереван "обновил" подобную чушь.

Как Никол представляет себе демилитаризацию региона, который тридцать лет находился под оккупацией, был отвоеван военным путем и где два года не прекращаются провокации и остаются вооруженные незаконные армянские формирования? Как он представляет себе демилитаризованную границу между двумя странами, одна из которых живет и дышит реваншизмом? Граница с Арменией еще очень долго будет оставаться для Азербайджана вражеской и меры безопасности здесь будут самыми жесткими и серьезными. Даже если откроются коммуникации. Два года Баку бьется за то, чтобы снизить градус враждебности, но Армения каждый день доказывает словом и делом, что в обозримом будущем это не будет возможным. Конечно же, никакой демилитаризации с азербайджанской стороны ни в Карабахском регионе, ни на границе не будет. Наоборот, вокруг зоны временной ответственности РМК будет наращиваться сила, целью которой будут те самые подразделения ВС Армении, которых, как утверждает Пашинян, в Карабахе нет. Нет? Да ладно! Мы помним, что "их там не было", по заверениям официального Еревана, все тридцать лет оккупации, что не граждане Армении воевали в 44-невную войну, хотя хоронили их потом почему-то в городах этой страны.

Надо сказать, что после безуспешной встречи в Сочи Никол Пашинян как будто бы совсем растерялся. Когда европейские модераторы на время отвлекли внимание Еревана на себя, он высказывался более внятно. Куда-то пропали обвинения в адрес Москвы, грандиозные планы ввода на границу миссий стран НАТО. Кстати, на будущей неделе в Ереване пройдет саммит ОДКБ. Думается, все чудесные изменения в риторике Пашиняна произошли в преддверии прибытия Владимира Путин. Опять одни надежды, и опять пустые. Несмотря на антироссийские акции, в общей массе армяне после Сочи с большей надеждой смотреть в сторону России. Тот факт, что ни одно из обещаний или предложений российской стороны не может быть осуществлено без согласия Баку, наших соседей не отрезвляет.

Хотя что с них взять, когда голову с мастерством журналиста-профессионала морочит Пашинян, а СМИ и не думают его исправлять. Стыдно должно быть СМИ страны, которая, как утверждают ангажированные международные организации, является чуть ли не оплотом демократии и свободы слова в регионе. Почему никто не укажет Николу, где он искажает факты, где не договаривает, а где откровенно лжет? Ведь то, что он предлагает армянам, это очередной подлог.

Например, пытаясь отвечать Президенту Азербайджана в вопросе касательно российских миротворцев, Пашинян откровенно сократил текст соответствующего пункта Трехстороннего заявления от 10 ноября. Армянский премьер утверждает, что, согласно заявлению, миротворцы размещаются в Карабахе сроком на 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, то есть бессрочно. Но ведь это ложь. На самом деле соответствующее положение звучит так: "Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, ЕСЛИ НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ ЗАЯВИТ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА О НАМЕРЕНИИ ПРЕКРАТИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ".

Вот интересно, как думают в Армении, азербайджанская сторона заявит весной 2025 года о намерении попрощаться с миротворческим контингентом России или нет? Правда, очень интересно, что думает об этом Пашинян. Или он считает, что прощание будет долгим и РМК останется, несмотря на позицию Баку, будет отстреливаться и умирать за армянские фантазии? А вот сепаратист Самвел Бабаян, например, уверен, что через три года миротворцы соберут свои танки и ракеты и уйдут. "Несмотря на все заявления о том, что они не уйдут, что они сохранят Карабах любой ценой и т. д., я считаю, что это далеко от реальности", - признал военный преступник в интервью СМИ.

Пашинян не представляет, какую плохую услугу оказывает российским интересам, когда пытается их защищать, да еще так непрофессионально. Что и как происходит в зоне временной ответственности РМК, всем хорошо известно. Попытки премьера Армении выступать адвокатом в этом вопросе только усугубляют его. Глупые аргументы армянских пропагандистов вроде "оставив Карабах, Россия потеряет регион", может быть, кого-то вдохновляют, но в целом ничего не могут изменить. Потому что в Москве прекрасно осознают, что потеряют регион, только потеряв Азербайджан. А значит, ситуация есть и будет таковой, какой ее описал в Шуше Президент Азербайджана: "Карабах - наша земля. Российские миротворцы размещены там временно, в Заявлении от 10 ноября 2020 года срок их пребывания указан". И на этом вопрос закрыт.

Никол Пашинян очень упорный премьер. Произнеся какую-то глупость, которую все отвергли, он, тем не менее, цепляется за нее и продолжает биться головой в закрытую дверь снова и снова. Как в вопросе КПП на границе. Сегодня в правительстве он снова пожаловался, что Баку отверг его добрые намерения. Правительство Армении, говорит он, утвердило проект трех КПП на госгранице, есть соответствующее постановление, но Азербайджан не хочет принимать предложенный вариант... А почему, собственно, Азербайджан должен как-то реагировать на постановление армянского правительства? Где устанавливать будки на границе, это дело самой Армении, нам то что до этого? У Азербайджана есть свое правительство и оно такого постановления не принимало. С каких пор правительство Армении нам указ? Эти три КПП не были утверждены на межгосударственных переговорах, не было соответствующих процедур и решений. Непонятно, на что обижается Никол. Кроме того, все три варианта, предложенные как альтернатива Зангезурскому коридору, никуда не годятся. С географической точки зрения это самые сложные и труднодоступные варианты маршрута, проходящие через горную местность, а в некоторых местах высота перевалов доходит до 3 тысяч метров над уровнем моря. Где тут Пашинян предлагает строить железную дорогу или гонять международные грузовые караваны?

Помянул Никол Пашинян и Лачинский коридор, призвав не приравнивать его к тому-то и тому-то. Армянский премьер разобрал Трехстороннее заявление по косточкам, не нашел там слова "коридор" и упоминания территорий Армении (?) и остался очень доволен... Честно говоря, даже как-то неловко спрашивать - а через какую территорию может идти дорога в Назхчыван, если не через Армению?

Ну ладно, это мелочи по сравнению с обвинением в "геноциде", который Баку якобы планирует в Карабахе. Сказано это было даже не столько для своих, сколько для посторонних. Недавно Армения в очередной раз инициировала в ООН какую-то резолюцию против геноцидов и тому подобного. Выступая инициатором подобных вопросов, страна, чьи руки по локоть в невинной крови, обесценивает все потуги мировой общественности как-то бороться с этим явлением. Кроме того, нет никакого смысла в суровой международной борьбе, когда постоянный член Совбеза ООН Франция является автором геноцида, истребив полтора миллиона алжирцев и никак за это не ответив. Интересная ситуация, не правда ли?

Разговоры о "геноциде" армянской стороной начинаются там, где у нее не остается никакого пространства для маневра. Все, что так красиво наговорил Никол Пашинян в годовщину подписания Трехстороннего заявления, было сведено к этой формуле, свидетельствующей о бессилии Еревана как-то влиять на ситуацию иными путями.

Осознает это Пашинян или нет, но всем, что наболтал сегодня в правительстве, он фактически дал понять, что не хочет, мира. А это значит, что он хочет новой войны. Есть только два варианта выхода из ситуации - либо мир, либо война.

Николу Пашиняну стоило бы последить за языком. И неплохо бы ему начать думать своей головой. Четыре года у власти - пора бы уже.