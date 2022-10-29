Искусство переобуваться

Автор: Лейла Таривердиева

Армения никогда не сможет стать реально независимой страной. Она так и останется навечно "стратегическим союзником", "главным союзником на Кавказе", "историческим партнером" и всем прочим, в качестве чего в конкретный момент времени будет необходима Москве либо кому-то еще, но Москве все же чаще. Никто, никакой переворот, никакой Сорос не смогут избавить Армению от неспособности вести себя достойно.

Сегодня армяне переживают очередной "момент истины", которых было за двести лет их истории на Кавказе хоть отбавляй. С тех пор, как этот народ оказался в поле зрения держав в качестве полезного инструмента влияния, армянские предпочтения скакали то на запад, то на восток. Ту же Россию армяне предавали неоднократно, едва им начинало казаться, что где-то перепадет больше вкусного. Да за последние два года Ереван переобувался столько раз, что мы счет потеряли.

На днях армянские СМИ сообщали со ссылкой на информированные источники, что Никол Пашинян в узком кругу заявил, что он ни в коем случае не подпишет российский вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном, "даже если Москва пригрозит сменой власти в Армении, так как не боится угроз России". Николу дружно поаплодировали, мол, ух ты, как он крут. Но случилось так, что президент России сделал в четверг вечером определенные заявления, и наутро СМИ уже распространяли совсем другие новости. Пашинян немедленно переобулся и для успокоения совести поведал, что согласился работать по российскому варианту мирного договора совсем даже не минувшим вечером, а давным-давно, аж в начале сентября. В своем микроблоге он горячо заверил, что "готов подтвердить это в Сочи".

Правда? Тогда зачем он два месяца морочил голову американцам и европейцам, тратил скудные бюджетные средства на поездки и занимал время Баку? За эти месяцы от Никола не приходилось слышать слов поддержки российскому плану. Как раз наоборот, он всем своим поведением демонстрировал, что Армения готова принять мир только из рук Брюсселя или Вашингтона. Он в пику Москве притащил в Армению наблюдателей стран НАТО, заговорил о покупке оружия у Франции и Штатов. Конечно, это все звучало довольно забавно, но, по всей видимости, на тот момент Никол придерживался именно такой позиции, которая круто изменилась с вечера четверга. Своим торопливым принесением очередной клятвы верности армянский премьер фактически подвел Брюссель, Шарля Мишеля, даже дорогого друга Эммануэля Макрона, который ради Армении строил из себя Петрушку. Да что Макрон - дабы показать свою верность, он пожертвовал основными лоббистами в России в лице Затулина и Симоньян.

На ноябрь у западных посредников были большие планы. Там уже начали понимать, что получить влияние на Южном Кавказе сможет в новых реалиях только тот, при чьем посредничестве удастся добиться прочного мира между Баку и Ереваном. До 27 сентября 2020 года это влияние получал тот, кто лучше поддерживал агрессора и мешал разрешению конфликта. Но сегодня все изменилось, сегодня чтобы удерживаться в регионе, недостаточно заигрывать с армянами. Баку уже добился своей цели и намерен завершить этот процесс раз и навсегда. А разрешить его может только утверждение и фиксирование документально взаимного признания территориальной целостности безо всяких оговорок, условий, оставления каких-то вопросов на потом, вынесения чего-то там за скобки и так далее. Азербайджан слишком много повидал за последние тридцать лет, чтобы соглашаться на полумеры с надеждой, что все остальное устроится само собой. На данный момент мы знаем, что условия трехстороннего заявления от 10 ноября выполняются только азербайджанской стороной. А сторон, еще раз уточним, было три. И Баку не допустит, чтобы мирный договор постигла та же участь.

Если бы Никол Пашинян был хорошим политиком, он не стал бы так торопиться с заявлениями и в очередной раз откровенно демонстрировать свою многоликость. Такое жалкое поведение не делает чести не то что главе государства, но и рядовому политику. Стыдно, товарищ, стыдно должно быть. Да, внутренние пророссийские силы и оппозиция временно оставят его в покое, чтобы поискать новые лозунги, но это всего лишь вопрос спасения власти. А как насчет спасения страны?

Возможно, что плохой политик Пашинян этого просто не понимает, но все, что делается, делается вовсе не ради Армении. Конфликт был затеян в конце 80-х и поддерживался столько лет тоже не ради ее интересов. Сегодня эта страна своим поведением позволила превратить Южный Кавказ в очередной очаг столкновения полюсов силы. Если Пашинян думает, что проводит хитроумную гибкую армяноцентричную политику и все контролирует, это большое заблуждение.

А самое главное - не стоит ожидать, что для Еревана нынешняя клятва верности Пашиняна станет последней остановкой. Армянский поезд идет без машиниста, и где Армения остановится в следующий раз, зависит от того, у кого под рукой будет кнопка.