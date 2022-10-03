"Буриданов осел" Южного Кавказа: к чему приведут метания Армении?

Автор: Акпер Гасанов

Французский философ Жан Буридан считался зачинщиком религиозного скептицизма в Европе. Но его фамилия все же более известна благодаря мысленному эксперименту, известному как парадокс осла Буридана. Такая вот ирония судьбы. Впрочем, предлагаю не переживать о французском философе Средневековья, а вспомнить о том, что же из себя представлял Буриданов осел.

Это осел, который стоит между двух совершенно одинаковых стогов сена. Не в силах выбрать ни один из них, он теряет время, оценивая каждый из вариантов. В результате промедления осёл становится всё голоднее, а цена решения всё возрастает. Так и не сумев выбрать ни один из равнозначных вариантов, осел в конце концов умирает от голода. Такая вот история.

О которой имеет смысл вспомнить, оценивая действия официального Еревана. Ведь, правители Армении, и в первую очередь премьер-министр РА Никол Пашинян, ведут себя ровно также, как Буриданов осел. Впрочем, такая особенность персонажей, которые оказались у руля власти в РА замечена достаточно давно. И даже армянские эксперты это не раз подчеркивали, сетуя на непоследовательность действий Пашиняна и его команды.

Мы помним, что в бытность оппозиционером Никол Воваевич выступал за скорейшее и справедливое решение карабахского конфликта. А еще, он требовал вывода российских военных баз из РА, мечтая о смене внешнеполитического курса своей страны в сторону Запада. Но, как только Пашинян пришел к власти, мы увидели совершенно новое его обличье.

Он стал выступать, как совершенно непримиримый сторонник сохранения всех оккупированных азербайджанских территорий под армянской оккупацией. Он и его команда сделали огромное количество шагов, приведших к началу 44-дневной войны. В ходе которой мы все увидели, как назойливо и унизительно Пашинян названивал в Москву, упрашивая руководство России остановить победное шествие азербайджанской армии.

В ответ он услышал, что 44-дневная война ведется на всем миром признанных территориях Азербайджана. Соответственно, никто не вправе оказывать помощь стране-оккупанту в вопросе удержания ею захваченных территорий соседнего государства. В итоге, потерпев сокрушительное поражение в 44-дневной войне, Пашинян подписал трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

После чего, он и его команда принялись обвинять в своих провалах ОДКБ и РФ. Это была явная манипуляция. Ибо, США и Франция тоже умыли руки. И правильно сделали. Потому, что не было у них оснований вмешиваться в процесс восстановления территориальной целостности Азербайджана. Но, в провластных армянских СМИ началась антироссийская истерия.

Уже замечено, что вся эта антироссийская истерика в РА длится аккурат до того времени, как после очередной провокации со стороны ВС РА, азербайджанская армия наносит мощный, отрезвляющий удар. Снова плач, вой, мольбы к России простить и понять, а также помочь. Параллельно, официальный Ереван пытается заручиться поддержкой США и Франции.

При этом, Пашинян и его команда имитируют готовность к миру. В реальности же, руководство РА банально тянет время, устраивает провокации на передовой, стараясь использовать фактор получения очередного отрезвляющего удара с азербайджанской стороны, как повод для стенаний и просьб в адрес Запада. Вот и сейчас, армянская сторона, совершившая немыслимое количество преступлений против Азербайджана, пытается спекулировать на некоем видео, появившемся в Сети.

Его достоверность еще предстоит выяснить и Азербайджан уже указал, что обязательно этим займется. Наказав, если что, всех виновных. Но тут важно подчеркнуть не только то, что в Армении никто и никогда не был наказан за преступления против Азербайджана. О чем тут можно говорить, если вторым президентом РА был автор фразы о "генетической несовместимости азербайджанцев и армян"?!

О чем можно говорить, если третьим президентом РА был автор утверждения, что Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы был важен с точки зрения ломки стереотипа о неспособности армянских боевиков убивать азербайджанских стариков, женщин, детей?! Они оба, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, бывшие карабахские сепаратисты, руки которых по локоть в крови азербайджанцев.

Но и Пашинян ничем не лучше них. Он возглавлял Армению, которая наносила ракетные удары по мирным азербайджанским городам Гяндже, Барде, Мингячевир. В результате этих ударов погибли мирные азербайджанские дети, старики, женщины. Но его никто не осудил за эти чудовищные преступления. И вот этот персонаж, как и вся его команда, сейчас пытаются затягивать процесс установления мира в регионе.

Азербайджан назвал пять принципов этого мира. И они опубликованы в газете, принадлежащей семье Пашиняна. Но официальный Ереван не делает шагов к миру. Он мечется, образно говоря, между двумя стогами сена, ища себе защитников и покровителей, при помощи которых можно было бы удержать под оккупацией Ханкенди и ряд прилегающих к нему азербайджанских населенных пунктов. Итог таких метаний известен на примере Буриданова осла. Армению, судя по всему, ждет такая же участь.