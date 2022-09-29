Индийско-армянская оружейная сделка: Нью-Дели соучаствует в провокациях Еревана?

Автор: Акпер Гасанов

Армянские СМИ распространили информацию, что Индия продаст Армении оружия на 270 миллионов долларов. Контракт подразумевает передачу Армении РСЗО "Пинака", противотанковых ракет, а также ряда боеприпасов. Официального подтверждения этой сделки, как минимум пока, не было. Соответственно, учитывая традиции лжи в армянских СМИ, нужно дождаться заявления официального Нью-Дели на сей счет.

При этом, нужно помнить, что военный бюджет Армении на 2022 год составил 711 миллионов долларов. Соответственно, сложно понять, есть ли вообще у РА средства на столь дорогостоящую покупку. Более трети годового военного бюджета отдавать на покупку оружия из Индии- вот как-то, как минимум, сомнительно. При этом, вспоминаются слова премьер-министра РА Никола Пашиняна, сказанные на заседании правительства Армении.

"У нас есть случаи, когда сотни миллионов долларов выплачены, однако обязательства по поставкам не выполнены, в том числе странами-союзниками. Это болезненные реалии, и мы должны глубоко проанализировать ситуацию", - посетовал Пашинян. По сути, признавшийся в том, что у РА нет достаточного авторитета даже в кругу ее союзников. Которых можно понять. Ведь, они понимают новые реалии, согласно которым любая военная авантюра Армении завершится ее очередным поражением.

Кроме того, эти страны понимают, что не стоит портить отношения с сильным Азербайджаном, являющимся безусловным политическим, экономическим и военным лидером Южного Кавказа, ради сделки с государством-лузером. При этом, я вполне допускаю, что столь очевидная истина может быть непонятна для руководства Индии. Да, политика-это искусство возможного. В том числе и возможной большой ошибки со стороны Индии.

Да, любая страна имеет право покупать оружие у любой страны в любых объемах. Но, есть нюанс. Важно понимать весь существующий контекст, все нынешние реалии. К примеру, военный бюджет Азербайджана, как известно, составляет почти три миллиарда долларов. То есть, даже получение Арменией индийского оружия, ничего существенно в балансе сил не изменит.

Тем более, что индийское оружие низкого качества, оно является дешевой копией российского оружия и по своим характеристикам уступает пакистанскому оружию, которое Азербайджан давно и успешно закупает. Имея на то, снова подчеркну, финансовые возможности. При этом, совершенно очевидно, что нынешнее руководство Индии проводит ярко выраженную политику исламофобии.

Доказательств тому накопилось очень много. В Азербайджане все это видят и делают выводы. И тут я напомню, что товарооборот между Индией и Азербайджаном в 2021 году вырос на 27 процентов по сравнению с 2020 годом. В Азербайджане представлен фармацевтический сектор Индии, функционирует множество индийских фармацевтических компаний. Предметами импорта из Индии являются одежда, текстиль, информационные технологии, продукты питания, электронные карты, паровые котлы и другое оборудование для предприятий.

Кроме того, нефтегазовая компания Индии "Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)" участвует в разработке нефтегазового месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) (2,31 %). По сути, осуществляя военную сделку с Арменией и осуществляя исламофобские шаги, официальный Нью-Дели не оставляет официальному Баку выбора. Наша страна вправе отвечать на действия государства, которое поддерживает страну, которая почти тридцать лет держала под оккупацией наши земли и продолжает политику провокаций, а не шагов к миру.

По сути, продавая оружие Армении, Индия распишется в одобрении провокационной политики официального Еревана. Естественно, что тесные отношения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном имеют большой потенциал для адекватного ответа на действия Индии. Плюс, Азербайджан имеет тесные отношения с Китаем, который не продает оружия РА и всегда заявляет о признании территориальной целостности нашей страны.

Ну и последнее. Азербайджан на данный момент председательствует в Движении неприсоединения. Более того, по просьбе стран-членов этой организации, наша страна будет председательствовать в ДН и в следующем году. Индия была одной из стран, давшей согласие на этой. Индия вообще была одной из стран, стоявших у истоков создания ДН. И вот теперь, если подтвердится факт продажи ею оружия Армении, то получится Индия пошла против своих же принципов, против идей подписанной ею же в 1955 году Бандугской конференции. Где четко прописан принцип уважения территориальной целостности государств.

Это тот принцип, который Азербайджан всегда ставил во главу угла. Этот принцип, руководствоваться которым официальный Баку предлагает официальному Еревану и сейчас. Но руководство Армении отказывается идти на это, идя по пути непризнания нашей территориальной целостности, а значит по пути к новым военным конфликтам. И Индия, продавая оружие государству-оккупанту, по сути разделяет провокационную политику официального Еревана.