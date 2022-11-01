Для Азербайджана существует только один вариант мирного договора - его собственный

Анализируя прошедшую 31 октября в Сочи трехстороннюю встречу и подписанный по ее итогам документ, становится ясно, что Президент Азербайджана одержал очередную дипломатическую победу, которая стала продолжением успехов, достигнутых ранее. Для Армении же встреча стала настоящим фиаско.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Депутат напомнил, что после четырехсторонней встречи в Праге было принято заявление, отвечающее национальным интересам Азербайджана. Подписав заявление, Армения фактически признавала территориальную целостность. А содержащиеся в этом документе отсылки к Уставу ООН еще раз утвердили принципы территориальной целостности и нерушимости границ.

"После пражской встречи армянская сторона взялась за провокации. Провокационные вбросы касались дальнейшей судьбы армянской общины Карабаха и якобы продления срока пребывания на азербайджанских землях российских миротворцев. Все это звучало даже из уст самого премьер-министра Армении. Армяне считали, что подобными провокациями и незаконными массовыми акциями в Ханкенди смогут оказать психологическое воздействие на Баку. Однако встреча в Сочи показала, что эти методы не работают. Все поползновения армянской стороны были пресечены главой Азербайджана. Принятый по итогам встречи документ носит общий характер и, вопреки надеждам Армении, не содержит никаких упоминаний о Карабахе вообще. Ничто из того, о чем говорила армянская сторона до встречи, не нашло отражения в итоговом заявлении.

Встреча в Сочи, как и пражская, еще раз утвердила интересы Азербайджана. Она показала, что глава нашей страны обладает стратегическим мышлением. Чего не скажешь о Ереване, который не имеет никакой внятной стратегии. Хладнокровно и спокойно предпринимая нужные шаги, Баку доказал, что все ожидания Пашиняна не ценнее клочка бумаги. В ситуации, сложившейся после 44-дневной войны, необходимо обладать дипломатической смелостью, чтобы суметь осознать новые реалии и суметь действовать в соответствии с ними. Армянское же руководство, как и в прежние времена, делает инфантильные заявления и приходит на переговоры с этим багажом", - сказал Гянджалиев.

Наш собеседник подчеркнул, что в подобных вопросах руководство страны должно быть способным к стратегическому планированию, чтобы идти к цели. Например, цели Азербайджана хорошо известны, и Президент Ильхам Алиев в нем решительно идет. Мы победили в войне, освободили свои земли и теперь закрепляем свои позиции на дипломатическом поле, чтобы примирить армянство с новыми реалиями. Такова наша цель, и они всем известны. Мы не кладем глаз на земли других государств, мы хотим только мира, подчеркнул эксперт.

По мнению Гянджалиева, еще одним глупым заявлением Пашиняна накануне Сочи было обвинение Азербайджана в якобы оккупации приграничных территорий Армении. Это, конечно же, ложь, и не удивительно, что ни о чем таком в итоговом документе вчерашней встречи даже не упоминалось.

"Одним словом, встреча в Сочи стала очередной дипломатической победой Азербайджана и его Президента. Что касается Армении, она могла бы избежать вчерашнего позора, если бы Пашинян и его покровители умели правильно просчитывать свои шаги. Это фиаско не только Никола Пашиняна, но и всего армянства. Между Ереваном и диаспорой и без того существовали противоречия. А после встречи в Сочи эти противоречия только углубятся. Единственный выход, единственный путь для Армении это как можно скорее признать новые реалии и подписать мирный договор с Азербайджаном на основе пяти принципов, предложенных Баку. Кстати, в связи с мирным договором много говорится о каких-то вашингтонском, европейском, российском вариантах. Все это просто слова. Для Азербайджана существует только один вариант - тот, что основан на представленных армянской стороне пяти принципах. Подписание мирного договора на этой основе - единственный выход для Никола Пашиняна", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева