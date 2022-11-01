Президент Ильхам Алиев не оставил Армении ни единого шанса

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эмин Алиев

В Сочи накануне завершились трехсторонние переговоры Президента Ильхама Алиева с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном, посвященные нормализации отношений между Баку и Ереваном. Заявление лидеров трёх стран, принятое по итогам этой встречи, констатирует: Азербайджан ни на шаг не отошел от своей принципиальной позиции, а Армении не удалось добиться никаких сдвигов в свою пользу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ясно дал понять: ни в России, ни на Западе у Еревана нет ни единого шанса изменить созданную им в регионе новую реальность.

В преддверии этих переговоров из Армении то и дело звучали "обнадеживающие" намеки для внутренней аудитории - мол не беспокойтесь, российский формат переговоров будет на стороне Еревана. Некоторые армянские политики даже чуть ли не прямо говорили о том, что Москве якобы удастся "надавить на Баку" - к примеру, Пашинян накануне поездки в Сочи прямо сказал о том, что Еревану приемлемы российские предложения, особенно про "продление мандата миротворцев на 10-15-20 лет". В общем, тональность обсуждений сочинской встречи в Армении заключалась в том, что у Еревана вырисовывается шанс настоять на своем.

Не нарисовался. В итоговом заявлении лидеров не было НИ СЛОВА о Карабахе. Ни о некоем статусе, о котором до сих пор мечтают некоторые в Армении, ни о "военнопленных" - так в Ереване пытаются представить диверсантов, задержанных в Азербайджане уже после окончания войны в 2020 году. Отсутствие упоминаний Карабаха в документе - это еще одно подтверждение того, что Азербайджан не намерен больше ни с кем обсуждать свои внутренние дела. Карабахский конфликт - уже история, и говорят уже не о нем, а о нормализации отношений между Баку и Ереваном. У армян ничего не вышло.

А вот что в заявлении было написано прямо и четко - это указание на принцип суверенитета, территориальной целостности стран и нерушимости границ. И прописано это настолько прямо, что никому в Армении не придет в голову сомневаться в смысле сказанного. И тут у армян ничего не вышло. Никаких россказней про "народ Карабаха" и право наций на самоопределение. Территориальная целостность и неприкосновенность границ - и только она. Кстати, именно в этом заключается один из пяти принципов нормализации отношений, выдвинутый Азербайджаном. Как и говорил Президент Ильхам Алиев, именно вокруг этих выдвинутых Баку принципов и строится нормализация отношений, в том числе и в российском формате переговоров.

Встреча в Сочи была своего рода последней надеждой армянских реваншистов - они спали и видели, как в пику брюссельскому формату Москва "окажет давление", "встанет на сторону своего ближайшего союзника" и так далее. Даже митинг организовали в Ханкенди, чтобы обеспечить нужную медийную картину под свои мечты. Вся схема разбилась о принципиальную позицию Президента Ильхама Алиева: ни слова о Карабахе, это наше внутреннее дело. Забудьте о статусе - это наше внутреннее дело. Не пытайтесь ничего решить без Азербайджана, будет только хуже.

Но самое главное - Президент Ильхам Алиев снова дал понять Армении и армянам, что как было до 2020 года, уже не будет никогда. Созданная им новая региональная реальность - это единственный путь для будущего развития всего нашего региона, и хотят того в Армении или нет, идти придется именно по этому пути.

Никакая заграница не поможет.