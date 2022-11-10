Азербайджан поставил Армению перед тяжелым, но единственным выбором

Автор: Лейла Таривердиева

Выступления Президента Азербайджана в День Победы ждали не только мы. Нет сомнения, что ждали его очень многие за пределами нашей страны. Второй послевоенный год был слишком насыщен негативными геополитическими процессами, ведущими к серьезным изменениям баланса полюсов, чтобы наш стратегически важный регион мог остаться в стороне. Но на обоих полюсах понимают, что климат на Южном Кавказе сегодня определяет Баку. Это реальность, с которой не все пока что хотят считаться и пытаются ее обойти. Для этого используются различные методы - провокации, подножки и открытые угрозы силой. Однако все это отскакивает от той брони, которую создала вокруг Азербайджана его Победа в 44-дневной войне, в разы и всесторонне поднявшая его статус. Фактор Азербайджана, фактор его лидера, очень опасный для недругов фактор единства народа, армии и Президента страны, - все это многих раздражает, а кого-то доводит до белого каления. Поэтому можно не сомневаться, что каждое слово из сказанного Президентом Ильхамом Алиевым 8 ноября в Шуше было зафиксировано и сейчас анализируется на самых разных уровнях.

Речь главы государства содержала очень четкие и адресные месcеджи. Пусть он и не называл конкретного адресата, думается, каждый понял, что из сказанного было адресовано именно ему. Законы политической этики и дипломатии имеют свои правила. Совсем не обязательно указывать пальцем, чтобы провинившийся понял, что говорят о нем. Все, кто хотел "свериться" с позицией Баку, получил такую возможность по всем главным вопросам.

Сегодня, 10 ноября, вторая годовщина подписания Трехстороннего заявления, ставшего фактически актом о капитуляции Армении. За прошедшее время очень многое могло бы измениться в регионе в позитивную сторону, если бы Азербайджан не оказался единственной стороной, подписавшей документ ради мира. Две другие стороны, к сожалению, сделали это только лишь в надежде дать агрессору передышку и не допустить его полного разгрома. Но они не учли, что в Баку это прекрасно понимают. На тот момент это было единственной возможностью избежать затягивания войны и новых жертв. То, что было достигнуто, это была победа, не перемирие, не режим превращения огня, а именно победа, а все остальное можно было сделать пошагово и без больших потерь. Чем все эти два года с большим упорством занимается Президент Ильхам Алиев. Сегодня, как и осенью 2020 года, ему приходится принимать на себя серьезные удары, направленные на Азербайджан. Мы уже не раз говорили о том страшном напряжении и давлении, которые ему, главе освобождающего свои земли государства, пришлось пережить за 44 дня Второй карабахской войны. Ныне вокруг Азербайджана разворачивается очень большая и очень некрасивая игра, исходящая из его стратегической позиции в новой геополитике. И главе государства снова приходится держать удар и отвечать на вызовы и угрозы. Маленькая страна противостоит на политико-дипломатическом фронте могучим соседям, которым не нравится ее независимость. Как всем должно быть ясно, речь в данном случае идет не об Армении. После 44-дневной войны возможности использовать факт оккупации против Азербайджана, сошел на нет. Но внешние игроки, считавшие себя прежде хозяевами положения, не хотят с этим мириться.

"Карабах - наша земля. Российские миротворцы размещены там временно, в Заявлении от 10 ноября 2020 года срок их пребывания указан, и если они (армяне - ред.) на кого-то рассчитывают, то снова столкнутся с трагедией", - сказал в Шуше Президент Ильхам Алиев.

Сказано это было для армян, но адресовано и северному соседу, где запустили в дискурс тему продления несуществующего мандата российских миротворцев на азербайджанских территориях. Трудно сказать точно, на что рассчитывала российская сторона, подписываясь под документом 10 ноября 2020 года. Но уж точно не на то, что сегодня перед миротворцами встанет реальная перспектива через три года покинуть Азербайджан. Контингент в значительно превышающем договоренности количестве вводился всерьез и надолго. Однако, похоже, что напрасно. Судьба РМК находится в руках азербайджанской стороны. Сколько бы всевозможные российские эксперты, политики и депутаты не утверждали, что Баку не имеет, мол, права решать вопрос РМК, не спросив разрешения Москвы и Еревана, именно так все и будет. Поэтому армянской стороне лучше не делать ставку на гостей, а постараться наладить отношения с хозяином и не включаться в новые игры, затеянные Москвой в зоне временной ответственности РМК. Не стоит армянам также рассчитывать на военное противостояние в Карабахском регионе между российскими силами и Азербайджанской армией. Все не так просто, как видится из Еревана. Именно это постарался донести до ушей мечущихся в поисках нового зонтика соседей Президент Ильхам Алиев.

Кстати, о зонтике. Известные недавние кадры из Сочи все обо всем, думается, уже сказали.

Президент Ильхам Алиев еще раз настоятельно обратил внимание проигравшей войну Армении на то, что она не выполняет своих обязательств по Трехстороннему заявлению. Выполнены ею только пункты, касающиеся добровольного освобождения оккупированных Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. Но это не был акт доброй воли. Армянской стороной, как очень точно указал азербайджанский лидер, руководил страх. Животный страх перед Азербайджанской армией заставил армян освободить эти три района от своего присутствия без боя. Армения и так понесла огромные потери, точное количество которых не разглашается до сих пор.

"Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение не безгранично, и я еще раз хочу предупредить, что если это обязательство не будет выполнено, то Азербайджан предпримет необходимые шаги. Армения не выполняет своих международных обязательств. Армения потерпела поражение во Второй Карабахской войне, ее армия разгромлена. Побежденная страна не может вести себя так. Поэтому все наши шаги обоснованы. Правда, некоторые зарубежные покровители Армении хотят нас в чем-то обвинить. Я ответил и им. Если они еще будут кукарекать о чем-то, вновь отвечу. Это не остановит меня", - заявил в Шуше Президент Ильхам Алиев.

Эти его слова - послание другому защитнику армянских интересов, Франции. Официальный Париж хотел казаться большими армянами, чем сами армяне, бросаясь "на амбразуру" и серьезно испортив отношения с Баку. Ради чего? Ради голосов армянских избирателей или для удовлетворения комплексов, вызванных исламофобией и историческими страхами перед турками? Эта истерия ни к чему не привела, потому что Азербайджан прав, на его стороне международное право, и никто ничего с этим поделать не может. Все обвинения в адрес Баку разбиваются об это самое международное право. Здесь диктуем мы, основной силой здесь являемся мы, если надо, еще раз покажем силу и добьемся желаемого, сказал глава государства. "Это знает каждый, это должны знать и те, кто проводит на нашей границе военные учения в поддержку Армении. Нас никто не может запугать", - прозрачно предупредил Президент Ильхам Алиев, посоветовав армянам не ждать чудес и не рассчитывать, что кто-то придет и будет воевать вместо них, "а если и будет воевать, то вновь увидит перед собой Азербайджанскую армию".

Последняя "посылка" была отправлена южному соседу, слишком уж ретиво впрягшемуся в армянскую повозку в последний год. Иран, никогда не имевший здесь никаких рычагов, кроме экстремистcкой религиозной пропаганды, пошел дальше всех прочих защитников Армении, пригрозив Азербайджану военной силой. Армяне, конечно же, хотят думать, что в незавидное положение тегеранский режим ставит себя ради них, но это не так. У иранского режима свои тараканы и с армянскими они спариваются только сезонно. Как правило, это осень. Осень прошлого года тоже была напряженной с точки зрения отношений Тегерана и Баку. Хотя надо признать, что в этот раз тегеранский режим пошел намного дальше и оставил мало возможностей для нормализации без каких-то очень серьезных извинительных шагов со своей стороны.

Одним словом, свои "открытки" получили все адресаты. Об этом можно судить по комментариям и аналитике в армянских, российских и иранских СМИ. Что касается армян, то самый главный меcседж Президента Азербайджана для них звучит так: "Мы хотим мира, мы не хотим войны. Мира, но справедливого мира. Условия, которые мы выдвигаем, справедливы, основаны на международном праве, и мирный договор должен быть подписан на основе этих условий. Если Армения проявит добрую волю, то он будет подписан, если нет, то не будет подписан. Что будет дальше, покажет жизнь".

Президент Ильхам Алиев поставил армянскую сторону перед выбором: либо мирный договор подписывается на основе пяти принципов, предложенных Баку, либо он не будет подписан. Еревану не стоит бросаться из стороны в сторону, отнимать время у азербайджанского лидера, которому есть, чем заняться. Перед нашей страной стоят масштабные задачи, идет большая работа, реализуются проекты, в очень малой степени зависящие от капризов армянской стороны. И даже этот небольшой процент может быть нивелирован возможностями Азербайджана, которых у него больше, чем хотелось бы надеяться противнику. Когда-то Армению предупреждали, что ее упрямство поставит ее в будущем перед еще более тяжелым выбором. Так и произошло. Сегодня Баку в последний раз предлагает недобрым соседям на выбор долгосрочный мир или потерю государственности, но завтра этого выбора у Армении может уже не быть.

Так что соседи не напрасно вчитываются в заявления Президента Азербайджана. Там есть все об их настоящем и будущем. Но чтобы это будущее не оказалось страшнее их настоящего, из услышанного должны быть сделаны правильные выводы. Как раз в годовщину подписания Трехстороннего заявления о мире есть немало поводов задуматься об этом.