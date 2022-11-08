https://news.day.az/officialchronicle/1509905.html Президент Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана, освободившие Шушу от вражеской оккупации, написали славную историю
Президент Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана, освободившие Шушу от вражеской оккупации, написали славную историю
Вооруженные силы Азербайджана, освободившие Шушу от вражеской оккупации, написали славную историю.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая 8 ноября перед военнослужащими в городе Шуша на мероприятии по случаю Дня Победы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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